Nude Project apuesta por el punto y los tonos románticos en su nueva colección 'Mon Amour'

Contestar tarde, evitar las etiquetas y fingir que nada importa. Frente a esa manera de entender las relaciones, Nude Project propone un cambio de actitud que también se lleva puesto. La firma barcelonesa presenta Mon Amour, una colección que reivindica el romanticismo a través del punto, las siluetas holgadas y una paleta de burdeos, marrón chocolate, azul cielo y rosa empolvado. Una propuesta que traslada su mensaje sentimental al armario de la temporada.

Los jerséis de rayas anchas, con combinaciones de chocolate y azul cielo o de verde y crudo, conviven con modelos como el Candem Knit Sweater, el Ridgmount y el Juliet Quarter-Zip. El crudo completa una gama cromática que alterna tonos suaves con colores más profundos.

Entre las piezas más reconocibles aparece el Abbey Knit Sweater, un jersey gris con una silueta femenina en rosa integrada en el tejido mediante jacquard, en lugar de estampada sobre la superficie. Su corte regular y su mezcla de lana y poliéster aportan una alternativa a las prendas más amplias de la colección.

Prendas de nueva colección masculina. Nude Project

La Mon Amour Long-Sleeve Tee concentra la versión más directa del mensaje de la firma. Esta camiseta de manga larga, confeccionada en algodón y disponible en rosa y gris, presenta un corte oversize y un gráfico serigrafiado en el frontal con el nombre de la colección. Su tejido ligero permite llevarla sola o incorporarla a conjuntos por capas.

Las prendas de abrigo también ocupan un lugar destacado. La Wembley Wool Jacket, disponible en gris y azul marino, combina una silueta cuadrada con cuello alto, cremallera completa y bajo fruncido. El diseño acolchado, realizado en una mezcla de lana y poliéster, incorpora un bordado frontal y etiquetas decorativas como detalles de acabado. La propuesta incluye, además, chaquetas de piel, terciopelo y cuadros.

Con este lanzamiento, Nude Project continúa desarrollando su línea de mujer, que impulsó como categoría propia en 2025. Camisas, blusas, cárdigans, polos de rayas y camisetas ajustadas conviven con shorts, pantalones y chaquetas cortas. El rosa empolvado, el burdeos y el azul cielo mantienen la conexión con el resto de la colección, concebida para mezclar prendas de ambas líneas.

Conjunto rosa de nueva colección. Nude Project.

Accesorios

El universo de Mon Amour se extiende a los complementos, donde un monograma caligráfico firma parte de los diseños. La familia de bolsos Stewart lo incorpora en tres formatos: tote, mini barrel y travel. A ellos se suman gorras, corbatas, joyería y ropa interior.

Entre los accesorios para el frío destaca el conjunto Bowie, formado por gorro, bufanda y guantes de punto gris con lunares azul cielo. Una combinación que recupera dos de los colores de la colección y permite trasladar su estética a pequeños detalles del look.

Fundada en Barcelona en 2019 por Alex Benlloch y Bruno Casanovas, Nude Project incorpora así el romanticismo a su universo creativo. En Mon Amour, esa intención toma forma en camisetas con mensaje, jerséis de contraste y prendas pensadas para combinarse y compartirse.