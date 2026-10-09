Marta Díaz diseña junto a Singularu los dos collares que querrás llevar en tu vuelta a la rutina esta temporada

Sol y Luna es la nueva colaboración de Singularu junto a Marta Díaz (25 años). La propuesta nace de la conexión entre la firma valenciana y la creadora de contenido, que han encontrado en la joyería una manera de trasladar su universo personal a dos piezas pensadas para acompañar los distintos momentos del día.

La colección está formada por dos collares: uno inspirado en el sol y otro en la luna. Aunque representan estéticas diferentes, ambas piezas están concebidas para complementarse y reflejar las distintas facetas que conviven en la personalidad de Marta Díaz.

El collar del sol se presenta como una pieza luminosa, espontánea y llena de fuerza. La luna, en cambio, se traduce en un diseño más delicado e íntimo, vinculado a la noche, a los planes con amigos y a esos momentos en los que la creadora apuesta por sus mejores estilismos y joyas.

La influencer con los dos collares. Cedida.

"Para mí, al final, la unión del Sol y la Luna refleja mi propia historia. Es como paz, alegría, hacer mil planes… y la Luna es noche. Es disfrutar, es salir con tus amigos, arreglarse, ponerse tu mejor outfit, tus mejores joyas", explica Marta Díaz.

Más allá de su inspiración estética, Sol y Luna plantea la joyería como una extensión de la personalidad. Los dos collares pueden llevarse de manera independiente o combinados entre sí, adaptándose a diferentes estados de ánimo, estilos y momentos del día.

La colección busca representar el equilibrio entre lo visible y lo más íntimo, entre la energía del día y la calma de la noche. Una dualidad que también está presente en la propia forma en la que Marta Díaz entiende su relación con sus seguidores.

"Considero que soy un poco como la Marta que todo el mundo conoce de redes sociales: bastante cercana, muy cariñosa con los míos, quizás ser como la mejor versión de mí", cuenta la creadora.

Díaz asegura que, pese a su crecimiento en redes sociales, mantiene la ilusión y la motivación de sus comienzos. "Mi esencia sería seguir manteniendo como esa ilusión y motivación desde el primer día, que me anima mucho tanto a crecer como a seguir creando contenido para mi audiencia, de la cual estoy muy orgullosa porque les adoro y les amo", afirma.

Los dos cofres de Singularu. Cedida.

Joyas para el día y la noche

El Cofre Día x Marta Díaz y el Cofre Noche x Marta Díaz tienen un precio de 35,99 euros cada uno. Ambos diseños han sido concebidos para acompañar desde los estilismos más relajados hasta aquellos que requieren un toque especial.

El sol se reserva para los días llenos de energía, las mañanas que comienzan deprisa y las tardes improvisadas. La luna, por su parte, acompaña las noches más especiales, las cenas, los encuentros con amigos y esos planes que terminan alargándose.

Para Marta Díaz, la colección no representa únicamente una propuesta de moda. La creadora quiere que los collares se conviertan en piezas con un significado especial para quienes los lleven.

"Me gustaría que sintieran ilusión por tener esa joya que hemos hecho con tanto cariño. Creo que no es una simple joya. Te diría que es algo que va mucho más allá, como un amuleto, una representación del empoderamiento", señala.

La colaboración conecta así con la filosofía de Singularu, basada en crear diseños accesibles y en tendencia que permitan a cada persona experimentar con su estilo y hacer suyas las piezas.

En este caso, los collares pretenden acompañar tanto los grandes planes como los momentos cotidianos en los que también existe el deseo de sentirse especial.

"La joya más valiosa que vas a llevar nunca es la de ser tú misma", resume Marta Díaz.