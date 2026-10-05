Kendall Jenner confirma cuál es el básico de Intimissimi que se va a convertir en el imprescindible del otoño

Kendall Jenner (30 años) e Intimissimi vuelven a unir sus caminos. La modelo se convierte en la nueva embajadora digital de Ultralight with Cashmere, una de las colecciones más reconocibles de la firma italiana, y protagoniza su campaña para la temporada otoño-invierno 2026.

La colaboración supone la evolución natural de una relación que comenzó de manera espontánea. Antes de convertirse oficialmente en imagen de la línea, Jenner ya había elegido el icónico top de cuello barco de Intimissimi para su aparición en el pódcast On Purpose, presentado por Jay Shetty. Aquel estilismo contribuyó a despertar todavía más interés por una prenda que se ha convertido en un fenómeno viral en TikTok e Instagram.

Ahora, la marca transforma esa conexión orgánica en una campaña protagonizada por la modelo, que muestra el lado más sofisticado, sensual y versátil de una colección diseñada para convertirse en fondo de armario.

La camiseta d emanga larga es una de las piezas claves de la colección. Cedida por la marca.

"Siempre vuelvo a Ultralight with Cashmere, sinceramente más por costumbre que por otra cosa. Es cómodo, combina con todo y se ha convertido en una de esas prendas que no dudo en elegir siempre", declara Kendall Jenner.

La campaña estará formada por cuatro imágenes que se irán desvelando a lo largo de la temporada y en las que Kendall Jenner lucirá distintas siluetas de la colección. La primera tiene como protagonista uno de los superventas de Intimissimi: la camiseta de manga larga con encaje en modal y cachemir ultraligero.

De tacto suave, aspecto ligero y una delicada transparencia, el diseño combina un escote en pico con detalles de encaje y una silueta ceñida que se adapta al cuerpo.

Su particularidad está en que puede llevarse de distintas maneras, incluso invertida, para transformar el escote y crear un efecto diferente. Esta versatilidad es precisamente una de las razones por las que la prenda se ha convertido en una de las más compartidas en redes sociales.

En las imágenes de la campaña, Jenner lleva el top en color marrón moka, una de las tonalidades clave de la temporada. El estilismo se completa con el sujetador balconette Denise Pretty Flowers, unas braguitas de encaje floral y un pantalón corto de seda con encaje, todos en la misma gama cromática.

Imagen de camapaña. Cedida por la marca.

El resultado es un conjunto de inspiración lencera que juega con las transparencias, las texturas y el contraste entre el tejido ultraligero del top y el acabado satinado de la seda.

Una paleta pensada para todo el año

Aunque el marrón moka protagoniza la primera entrega, el top está disponible en una amplia variedad de tonos. A los colores neutros y atemporales se suman nuevas propuestas para otoño-invierno 2026, como verde báltico, uva morada, verde bosque y rojo port.

La variedad cromática refuerza el carácter versátil de una prenda que puede utilizarse durante todo el año. En otoño, funciona bajo americanas, chaquetas de punto o abrigos; en invierno, se convierte en una primera capa ligera; y durante los meses de entretiempo puede llevarse como protagonista, combinada con vaqueros, pantalones de sastre o faldas midi.

Su tejido mezcla modal y cachemir para ofrecer una sensación cálida y suave sin renunciar a la ligereza. Una combinación que ha convertido a la línea Ultralight with Cashmere en uno de los pilares de Intimissimi y en una de esas categorías que han trascendido la temporada para instalarse en el armario cotidiano.

Con un PVP de 33,90 euros, la camiseta de manga larga con encaje se presenta como una de las piezas más accesibles para actualizar el armario de otoño. Su precio, su variedad de colores y sus múltiples formas de llevarla explican buena parte de su popularidad.

La campaña de Kendall Jenner continuará durante la temporada con tres nuevas entregas dedicadas a otras siluetas de Ultralight with Cashmere. La colección ya está disponible en la tienda online de Intimissimi, incluida la primera propuesta en marrón moka formada por el top de encaje, el sujetador balconette, las braguitas y el pantalón corto de seda.