Dulceida tiene la chaqueta Bambi de 89,90 euros que apuesta por el estampado de ciervo y el pelo azul

Hay prendas que consiguen convertirse en protagonistas de cualquier estilismo y la última apuesta de Dulceida (34 años) es un buen ejemplo.

La influencer ha lucido una chaqueta de Chica del Sur que reúne varios detalles llamativos en un mismo diseño: un estampado efecto ciervo en tonos marrones y beige y unos acabados de pelo azul celeste que no pasan desapercibidos.

Se trata de la chaqueta Bambi, una propuesta pensada para quienes buscan salir de los diseños de abrigo más convencionales y añadir un toque diferente a sus conjuntos durante los meses de frío.

Su estampado, inspirado en la estética del ciervo, combina distintas tonalidades cálidas que encajan especialmente bien con la temporada otoño-invierno.

Sin embargo, el verdadero elemento distintivo está en los ribetes de pelo sintético que recorren el cuello y los puños, aportando textura y un contraste de color que transforma por completo la prenda.

El diseño presenta manga larga, corte a la cintura y cierre frontal mediante botones, una silueta que permite combinarla fácilmente con diferentes prendas.

Está confeccionada en 100% poliéster y su mezcla de estampados, texturas y colores la convierte en una alternativa para quienes quieren dar protagonismo a la ropa de abrigo.

Dulceida con un abrigo en celeste y beige. Instagram

Una de sus ventajas es que no necesita demasiados complementos para destacar.

Con unos vaqueros y zapatillas puede funcionar en un estilismo informal de diario, mientras que, combinada con unos pantalones más especiales, botas y accesorios cuidados, permite conseguir una apuesta con más personalidad para una salida de fin de semana.

El azul celeste de los acabados también ofrece distintas posibilidades a la hora de construir el conjunto.

Puede convertirse en el punto de color de un look protagonizado por tonos neutros o combinarse con prendas que recuperen alguna de las tonalidades marrones del estampado.

tiene un precio de y los detalles más originales.