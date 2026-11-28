El elegante conjunto de lentejuelas verdes de Nuria Roca ideal para tus cenas de Navidad

Nuria Roca (54 años) continúa consolidando su posición como una de las prescriptoras de moda con mayor proyección televisiva, convirtiendo sus apariciones en la tertulia semanal de El Hormiguero en un escaparate seguido al detalle por miles de espectadores.

La comunicadora ha vuelto a demostrar su dominio del color al apostar por un conjunto que reinterpreta el clásico traje masculino desde una perspectiva luminosa y festiva: un chaleco y una americana de lentejuelas verdes, firmados por la firma Vilagallo.

Lejos de los códigos sobrios que suelen dominar los estilismos de plató entre semana, Roca opta por la fuerza cromática del verde vibrante y el juego de texturas para construir una imagen rotunda y favorecedora.

La propuesta funciona además como una fórmula versátil dentro del fondo de armario, ya que ambas piezas se comercializan por separado y permiten múltiples combinaciones más allá del total look coordinado.

La pieza interior del conjunto que ha lucido Nuria Roca corresponde al chaleco modelo Lentejuelas Verdes, disponible en la tienda digital de la firma por un precio de 125,90 euros.

Tal y como detalla la propia marca en la descripción oficial de su página web, se trata de un "chaleco con lentejuelas verdes, ribete en negro y escote en pico".

Precisamente ese ribeteado en tono negro enmarca la silueta del torso estilizando la línea vertical del escote en pico.

Sobre el chaleco, la presentadora completa la superposición sastre con la chaqueta a juego de la misma firma, cuyo precio oficial asciende a 249,90 euros.

El chaleco y la chaqueta que luce Nuria Roca. Redes Sociales

Según la ficha descriptiva de la web de Vilagallo, esta segunda prenda es "una americana de lentejuelas verdes con acabado brillante y solapas de terciopelo".

La incorporación del terciopelo en las solapas introduce un guiño directo a los códigos clásicos del esmoquin femenino, aportando profundidad visual, suavidad al tacto y un punto de sofisticación nocturna que eleva el conjunto por encima de una chaqueta convencional de fiesta.

Llevadas de forma conjunta —con un importe total de 375,80 euros—, y acompañadas por un pantalón negro de corte recto o palazzo, el chaleco y la americana componen una alternativa sumamente elegante al vestido tradicional de cóctel o de celebraciones nocturnas.

Sobre Vilagallo

El respaldo televisivo de Nuria Roca vuelve a situar en primer plano a Vilagallo, una firma española con una sólida trayectoria en el sector de la moda femenina que lleva más de dos décadas defendiendo una visión alegre, optimista y muy reconocible del vestir contemporáneo.

Fundada en Madrid en el año 2002, la enseña nació con el propósito de reinterpretar las prendas clásicas de inspiración británica y la sastrería tradicional mediante el uso audaz del color, los estampados exclusivos y los contrastes inesperados en forros, cuellos y ribetes.

Con una fuerte especialización en americanas, abrigos, camisas y prendas de punto producidas con especial atención al patronaje y a los acabados textiles, Vilagallo ha logrado construir una comunidad fiel tanto en España como en diversos mercados internacionales.