A pocas semanas de que arranquen las cenas de empresa, las reuniones navideñas y la noche de Fin de Año, el armario de fiesta vuelve a plantear la misma pregunta de cada invierno: cómo transformar un conjunto sencillo en un estilismo memorable sin caer en el exceso ni comprar un vestido que solo se usará una vez.

Rocío Osorno (41 años) acaba de dar con la respuesta en Zara y ha bastado un vídeo frente al espejo en sus redes sociales para convertir la prenda en el nuevo objeto de deseo de la temporada.

La diseñadora e influencer sevillana ha estrenado la Capa Abalorios Flecos ZW Collection, una pieza joya de estética art déco perteneciente a la línea más cuidada de la firma gallega.

Con cuello subido, abertura frontal y cierre mediante botones en la espalda, la estructura cubre los hombros como una esclavina festoneada y está íntegramente bordada con aplicaciones de abalorios negros a tono que dibujan motivos geométricos y florales. De su borde inferior cae una cascada de largos flecos de cuentas que aportan movimiento y captan la luz a cada paso.

Rocío Osorno, en sus redes sociales. Redes sociales.

"Enamorada de esta capa"

Entusiasmada con el hallazgo, Osorno ha compartido con sus seguidores sus primeras impresiones nada más probársela: "Estoy enamorada totalmente de esta capa de pedrería con flecos. Es el complemento perfecto para elevar cualquier look de fiesta sin complicarte y además nunca pasa de moda. Me alucina".

La prescriptora sevillana aprovechó también para celebrar el giro de última hora en el catálogo de la marca de Inditex de cara a las fiestas: "Ya cuando parecía que Zara se había relajado: ¡toma ya! Creo que están dejando lo mejor para el final".

Para estrenarla, la diseñadora ha optado por una fórmula infalible: superponerla sobre un vestido negro largo de tirantes y escote recto. El resultado demuestra exactamente por qué esta pieza funciona como un comodín de fondo de armario.

El contraste entre el tejido liso y minimalista del vestido base y el trabajo artesanal de la pedrería crea un efecto de alta costura instantáneo, estiliza los hombros y resuelve en segundos el dilema de qué ponerse encima cuando refresca en un evento de noche.

Capa Abalorios Flecos ZW Collection. ZARA.

Cómo llevarla y cuánto cuesta

Más allá del clásico total look negro que propone la sevillana, el potencial de esta capa reside en su versatilidad. Sobre un vestido lencero satinado, un mono sastre o incluso una camisa blanca fluida combinada con pantalones de pinzas y tacón, la prenda asume todo el protagonismo y convierte básicos ya existentes en un conjunto de etiqueta.

Como muestra también la propia editorial de la firma, funciona igualmente sobre tops semitransparentes para un aire más nocturno y sofisticado.

La Capa Abalorios Flecos ZW Collection tiene un precio de 99,95 euros y forma parte de la colección Zara Woman Collection. Aunque supone una inversión superior a la media de otras prendas de la cadena, su acabado en pedrería a tono y su diseño atemporal la sitúan en esa categoría de piezas especiales pensadas para rescatar invierno tras invierno.

Eso sí, teniendo en cuenta el habitual efecto inmediato que provocan las recomendaciones de Rocío Osorno en la web de Zara, todo apunta a que las unidades disponibles no tardarán en agotarse.