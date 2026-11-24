La parka encerada de Isabel Jiménez que triunfa en redes: un abrigo todoterreno de Slowlove que está rebajado

Isabel Jiménez (44 años) demuestra que el mejor escaparate es su propio armario. En su último post, la periodista ha apostado por una de las piezas más versátiles de la temporada: la parka encerada de Slowlove, la marca de moda que fundó y dirige con Sara Carbonero (42).

La prenda elegida por Jiménez llega, además, en un momento inmejorable para quienes buscan renovar su fondo de armario con criterio. Actualmente se encuentra rebajada en la tienda oficial de la firma por 89,99 euros, frente a los 169 euros que marcaba su etiqueta original.

Además, continúa disponible en diferentes tallas, facilitando el acceso a una de las siluetas clave de la colección. El valor de esta pieza reside en su patronaje funcional y en la resistencia de sus acabados, concebidos para soportar el uso intensivo del día a día.

Se trata de una parka larga en tejido encerado, una confección de inspiración británica y espíritu utilitario que protege eficazmente frente al viento y la humedad ligera, aportando al mismo tiempo esa pátina mate con carácter que mejora con el paso del tiempo.

Su largo por debajo de la cadera estiliza la figura y ofrece una cobertura térmica superior a la de las cazadoras cortas convencionales.

Para garantizar un aislamiento eficaz frente a las bajas temperaturas, el diseño incorpora un cierre central con cremallera y botones automáticos ocultos bajo tapeta.

En el interior, su condición de prenda forrada asegura una estructura con mayor cuerpo, facilita que el abrigo se deslice suavemente sobre jerséis de punto grueso o sudaderas y eleva la sensación de confort térmico.

En la zona superior cuenta con bolsillos de vivo en el pecho, un recurso de sastrería limpia que queda integrado de forma plana en el tejido para evitar volúmenes innecesarios en el torso y resultar sumamente cómodo para resguardar las manos.

Dos imágenes de la parka de Isabel Jiménez. Redes Sociales

En la parte inferior, en cambio, suma amplitud y carácter casual gracias a sus bolsillos de parche con solapa, perfectos para llevar lo imprescindible a mano sin necesidad de recurrir a bolsos grandes.

Como sello de identidad discreto y reconocible, la pieza se remata con un bordado slowlove en la espalda, un guiño sutil a la firma que aporta un toque artesanal sin romper la sobriedad del conjunto.

A través de su publicación en redes sociales, Isabel Jiménez confirma la enorme versatilidad de este tipo de prendas exteriores de inspiración campestre en entornos urbanos.

Gracias a su corte recto y a su acabado encerado, la parka funciona con total naturalidad combinada con pantalones vaqueros rectos o de corte flare, jerséis de punto en tonos neutros —como crudo, gris marengo o camel— y botines planos de piel o zapatillas deportivas minimalistas.