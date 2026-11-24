Nieves Álvarez apuesta por el poder del tres piezas en su último acto: lo firma The Extreme Collection

Cada vez que publica algo en sus redes sociales, Nieves Álvarez (52 años) vuelve a demostrar por qué es uno de los grandes referentes del estilo y la elegancia, dentro y fuera de nuestras fronteras.

En su penúltima publicación en Instagram, la modelo ha apostado por la fuerza estética del traje sastre: un conjunto de tres piezas en color negro firmado por The Extreme Collection.

En concreto, Álvarez luce el modelo Paris Azabache, una propuesta integral cuyo precio asciende a 747 euros. Lejos de los vestidos de noche convencionales, la elección de la madrileña confirma la vigencia absoluta del traje de tres piezas como uniforme de poder y distinción.

Al integrar americana, chaleco y pantalón, el estilismo proyecta una silueta vertical, pulida y atemporal que funciona con idéntica solvencia tanto en una cita profesional de alto nivel como en un evento de alfombra roja o una cena de gala.

El atractivo de este conjunto reside en el rigor de su confección y en el cuidado de cada remate sartorial. Así lo define la propia firma en su tienda oficial al presentar la pieza: "El traje de tres piezas es la perfecta expresión de elegancia moderna y sofisticación".

La pieza central sobre la que pivota todo el conjunto es la chaqueta, una blazer con botón, "confeccionada en tejido super crepe beige, destaca por su patrón clásica americana, solapa de pico y un exclusivo botón metálico dorado de The Extreme Collection".

Esta arquitectura de solapa en punta estiliza visualmente el escote y aporta un aire rotundamente sartorial, mientras que el detalle metálico dorado introduce un punto de luz joya sobre el fondo negro azabache.

El traje que luce Nieves Álvarez. Redes Sociales

Para completar el trío sastre que luce Nieves Álvarez, la americana se acompaña de dos prendas diseñadas para funcionar tanto en bloque como de manera independiente.

Tal y como detalla la descripción oficial de The Extreme Collection, el conjunto se presenta "complementado con el pantalón recto en tejido super crepe negro, que cuenta con un cierre de hebilla lateral".

"También con el chaleco en tejido super crepe negro, que se ajusta con tres botones y una trabilla trasera para un look versátil y sofisticado".

El chaleco permite llevar el conjunto cerrado sin necesidad de camisa debajo —logrando un escote en uve limpio y contemporáneo—, mientras que la hebilla lateral del pantalón evita volúmenes en el abdomen y garantiza una caída impecable sobre el calzado.

Además de su estética depurada, el modelo Paris Azabache pone en valor la industria textil nacional y la sostenibilidad en los acabados: "Ambos artículos están 100% hechos en España, reflejando calidad y tradición artesanal".