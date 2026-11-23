Dulceida tiene la cazadora de piel de Zara de 149 euros que eleva los 'looks' de invierno

La piel se ha convertido en uno de los grandes protagonistas del armario de invierno.

Más allá de las clásicas cazadoras de estética motera, esta temporada las firmas apuestan por diseños más sofisticados, siluetas estructuradas y tonos cálidos que permiten combinar este material con prácticamente cualquier estilismo.

Dulceida (37 años) se ha sumado a esta tendencia con una propuesta de Zara que destaca por su versatilidad y elegancia.

La influencer ha lucido una cazadora de piel 100% en color marrón claro, una tonalidad especialmente favorecedora durante los meses más fríos y que se aleja del tradicional negro para aportar luminosidad a los looks.

Dulceida con una cazadora de Zara. Instagram

Su diseño incorpora cuello de solapa y manga larga, siguiendo una estética clásica que se reinventa a través de pequeños detalles que marcan la diferencia.

Uno de sus elementos más destacados es el cinturón confeccionado en el mismo tejido, que permite ajustar la prenda a la cintura y jugar con la silueta.

El bajo en evasé aporta movimiento y un acabado más femenino, alejándose de las formas rígidas de las cazadoras de piel convencionales.

El diseño también cuenta con bolsillos delanteros de plastrón con solapa y botón a presión, además de un cierre frontal mediante botones de este mismo tipo.

Detalles funcionales que mantienen el carácter práctico de la prenda sin renunciar a su estética cuidada.

Cazadora de piel 100% con cinturón. Zara

Una de las ventajas de esta cazadora es su capacidad para adaptarse a diferentes ocasiones. Puede combinarse con unos vaqueros y botas para un estilismo informal, pero también con pantalones de vestir, faldas midi o incluso vestidos para conseguir una apuesta más sofisticada.

El marrón claro, además, encaja especialmente bien con tonos beige, crema, negro, gris o burdeos, algunos de los colores más habituales del armario de invierno.

La cazadora de piel de Zara que ha elegido Dulceida tiene un precio de 149 euros.

Una inversión para quienes buscan una prenda de fondo de armario con la que dar un toque más elegante a sus looks cotidianos y que, gracias a su diseño atemporal, promete seguir funcionando temporada tras temporada.