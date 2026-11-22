Paula Echevarría tiene el jersey navideño de Primark de 16 euros que no puede faltar en los looks más festivos

La Navidad está cada vez más cerca y, con ella, regresa una de esas tendencias que se han convertido en tradición durante las fiestas: los jerséis navideños.

Paula Echevarría (49 años) ya se ha sumado a esta estética con una de las propuestas de Primark, firma con la que ha presentado junto a su hija Daniella (18) su nueva colección para las fechas más especiales del año.

La actriz ha lucido un jersey navideño de punto con texto en rojo, una prenda que recupera el espíritu desenfadado de los conocidos 'ugly Christmas sweaters'.

Estos diseños, caracterizados por sus estampados llamativos, motivos festivos y colores propios de esta época, se han convertido en todo un clásico de diciembre y cada año encuentran su hueco en los armarios.

Lejos de quedarse en una moda pasajera, los jerséis navideños se han consolidado como una de las prendas protagonistas de las celebraciones más informales.

Desde las reuniones familiares hasta las cenas con amigos, pasando por los tradicionales días de decoración del árbol o las fotografías junto a los seres queridos, son una apuesta que permite añadir un toque divertido y festivo a cualquier estilismo.

La propuesta que ha elegido Paula Echevarría encaja precisamente en esa tendencia.

Su diseño de punto y el mensaje en rojo aportan ese aire navideño sin necesidad de recurrir a grandes complicaciones, convirtiéndolo en una alternativa perfecta para quienes buscan un look cómodo y con personalidad durante estas fechas.

El jersey navideño de Primark que tiene Paula Echevarría. Primark

Además, su precio lo convierte en una de esas compras accesibles que invitan a sumarse a la tradición.

El jersey está disponible en la colección actual de Primark por 16 euros, una cifra que lo sitúa como una opción low cost para quienes quieren estrenar una prenda especial durante la Navidad sin gastar demasiado.

Una vez más, Paula Echevarría demuestra que las tendencias no siempre necesitan grandes inversiones y que, cuando llega diciembre, incluso las prendas más divertidas pueden convertirse en protagonistas de nuestros looks.