María Pombo en la fiesta de Navidad de GHD en Madrid. Gtres

María Pombo apuesta por las transparencias con una falda de encaje negro de 240 euros que eleva cualquier look

María Pombo (31 años) vuelve a demostrar que las transparencias siguen siendo una de las tendencias más potentes de la temporada.

La influencer ha compartido en sus redes sociales un look en el que el encaje negro adquiere todo el protagonismo, apostando por una combinación elegante, femenina y con un punto atrevido que no pasa desapercibido.

Se ha celebrado la fiesta de Navidad de GHD en Madrid y Pombo tenía claro que el look debía ir acorde con las características del evento, por lo que una falda llena de transparencias fue la opción más apropiada.

La pieza estrella del estilismo es una falda midi de encaje floral negro de House of Saya, un diseño que juega con las transparencias y que transforma una prenda aparentemente clásica en una apuesta de moda mucho más sofisticada.

La madrileña la combina con una parte superior negra de manga larga y cuello alto, creando un conjunto monocromático que deja que los detalles y la textura del encaje hablen por sí solos.

La falda, bautizada como 'Noir', destaca por su confección artesanal. Según explica la firma, se trata de una pieza elaborada a mano durante 25 horas, con un trabajo minucioso que se aprecia en cada uno de sus acabados.

Está confeccionada con encaje francés y adornada con abalorios aplicados manualmente, además de bordados de soutache tejidos directamente sobre el propio encaje.

El resultado es una prenda con personalidad propia, pensada para convertirse en el centro de cualquier estilismo.

El look de María Pombo para la fiesta de navidad de GHD. Instagram

Su largo midi y su acabado floral aportan romanticismo, mientras que las transparencias introducen ese aire sensual que cada vez gana más terreno en los armarios de las expertas en moda.

Precisamente, uno de los detalles más interesantes del diseño es que las transparencias forman parte de su esencia.

La firma plantea la falda para combinarla con la ropa interior y el nivel de cobertura que cada mujer prefiera, permitiendo adaptar la propuesta a diferentes ocasiones y estilos.

Con un precio de 240 euros, la falda 'Noir' está disponible en la página web de House of Saya.

Una pieza que demuestra que el encaje negro puede ir mucho más allá de la lencería y convertirse en uno de los grandes protagonistas de los looks de noche, las celebraciones y las apuestas más especiales de la temporada.