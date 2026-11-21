+34 Fashion Week vuelve a Madrid con trece firmas españolas y una apuesta por acercar la moda al público

La moda española busca hacerse un hueco más allá de las pasarelas profesionales. Con ese propósito regresa +34 Fashion Week, que celebrará su segunda edición el próximo 28 de noviembre en el Hotel Thompson de Madrid.

Una cita que pone el foco en el talento nacional y que pretende acercar las nuevas propuestas de diseñadores y firmas españolas al consumidor final, permitiéndole no solo descubrir sus colecciones, sino también conocer de cerca a sus creadores y adquirir sus diseños.

Bajo el lema 'Moda española frente a ti', la iniciativa propone una experiencia que combina tres grandes espacios: Runways, Showroom y Fashion Talks.

La jornada se desarrollará entre las 13:00 y las 19:30 horas y contará con ocho firmas sobre la pasarela, trece marcas en el showroom de acceso libre y cinco encuentros organizados junto a Elle Education.

Entre las propuestas que podrán descubrirse destacan nombres como Raccoons Wife, la firma de Belén Mendoza, que cuenta con experiencia profesional en casas internacionales como Diesel y Balenciaga; Leyre Doueil, diseñadora por la que ha apostado la reina Letizia; o Qosmic Bags, que apuesta por la innovación con bolsos de lujo confeccionados a partir de piel de uva.

También estarán presentes las joyas de la gemóloga internacional Lisi Fracchia, los bolsos deportivos de Bagabal, lucidos por Eva Longoria, y los mocasines de piel de Simón & Varela.

La pasarela reunirá, además, las creaciones de Julio Reyes, Claudia Gumiel, Factory Gala, Javier Gimeno, Casa Gorostiza, Old Jeffrey y Sinache, entre otras propuestas y colaboraciones.

Por su parte, el showroom permitirá acercarse a trece firmas, entre ellas Mariandrada, Klauss y Bcoqui, y comprar directamente sus productos.

Ricardo Apitz, director general del proyecto, explica que la diferencia de esta propuesta reside precisamente en no limitarse a los profesionales.

"No buscamos ser una Fashion Week exclusivamente para profesionales de la industria, sino una experiencia que también pueda disfrutar el consumidor final", ha comentado.

Junto a María de los Ángeles Arroyo, directora de Experiencias, Apitz impulsa un formato que pretende dar visibilidad al diseño nacional y favorecer el contacto directo entre marcas y compradores.

Una llamada, como su propio nombre indica, a descubrir y apoyar la moda hecha en España.