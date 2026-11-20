El conjunto parisino de Eugenia Martínez de Irujo: la fórmula de Sandro que triunfa en la noche madrileña

Fiel a su sello personal, marcado por un estilo bohemio, Eugenia Martínez de Irujo (57 años) ha vuelto a acaparar las miradas, como sólo ella sabe, a su llegada a la gala benéfica de la Fundación Querer, celebrada este pasado miércoles, día 18, en Madrid.

La aristócrata ha apostado por una elegante combinación, firmada por la enseña parisina Sandro, y rematada con complementos de Guess que equilibran la sofisticación con la funcionalidad.

Lejos de recurrir al tradicional vestido largo de etiqueta rígida, la duquesa de Montoro ha demostrado cómo dos piezas separadas bien articuladas pueden construir un conjunto de noche con mucha más personalidad y recorrido en el armario.

El cárdigan y la falda. EL ESPAÑOL

Ambas prendas principales pertenecen a la colección primavera-verano 2026 (SS26) de Sandro y encarnan a la perfección ese espíritu chic francés que eleva los básicos del punto mediante detalles de fiesta.

La parte superior del estilismo descansaba sobre un cárdigan de botones valorado en 165 euros. Esta prenda, de líneas depuradas y ajuste favorecedor, aporta la calidez y la naturalidad propias del punto fino.

El contrapunto nocturno llega de la mano de una espectacular falda larga negra de volantes con detalles brillantes, cuyo precio en catálogo asciende a 295 euros.

Confeccionada con caída fluida y estructurada mediante niveles de volantes que aportan volumen y dinamismo al caminar, la pieza incorpora sutiles destellos luminosos sobre el fondo negro.

El bolso y los zapatos. EL ESPAÑOL

Para rematar el estilismo sin restar protagonismo al trabajo textil de la falda, Eugenia Martínez de Irujo ha confiado en dos piezas clave de Guess.

En la mano y al hombro ha lucido el bolso Charlotte, un diseño compacto y estructurado de la firma estadounidense valorado en 160 euros.

En los pies, la aristócrata se ha decantado por los zapatos de salón Barchie, también de Guess, disponibles por 145 euros. Su silueta estilizada de tacón alarga visualmente la pierna bajo el largo de la falda de volantes y aporta la dosis justa de altura y elegancia clásica.

Con esta combinación de prendas de temporada de Sandro y complementos accesibles de Guess, Eugenia Martínez de Irujo firma una lección de estilo: demostrar que la elegancia reside en mezclar texturas cotidianas con piezas de impacto y accesorios atemporales.