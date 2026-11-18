El abrigo efecto ante de Sara Carbonero: la gabardina de Slowlove que es el regalo perfecto para esta Navidad

Sara Carbonero (42 años) ha vuelto a demostrar en sus redes sociales por qué se mantiene como una de las prescriptoras de estilo más influyentes del panorama nacional.

En su última publicación en Instagram, la periodista y diseñadora ha compartido un rompedor estilismo que gira en torno a una de las piezas más funcionales y favorecedoras de la temporada: la gabardina con tejido efecto ante de Slowlove.

El modelo elegido por Carbonero se comercializa en color marrón oscuro, una tonalidad cálida que se ha consolidado como la gran alternativa al negro en el armario de invierno.

A su atractivo estético se suma, además, una importante rebaja en la tienda oficial de la marca, donde actualmente puede adquirirse por 109 euros, frente a los 169 euros que marcaba su precio original.

La calidad de esta gabardina reside en el cuidado técnico de su patronaje, articulado sobre tres detalles fundamentales que la propia firma destaca en su ficha de producto: "Tejido efecto ante, bolsillos laterales y prenda ribeteada".

En su publicación, Carbonero apuesta por la naturalidad para demostrar cómo una gabardina con textura resuelve cualquier conjunto sin necesidad de artificios.

El éxito de prendas como este trench refleja la consolidación de Slowlove, un proyecto empresarial que nació en mayo de 2015 fruto de la amistad y la inquietud creativa de Sara Carbonero, Isabel Jiménez y la estilista Mayra del Pilar.

La gabardina de Sara Carbonero. Slowlove

Concebida desde sus orígenes como una plataforma multimarca vinculada al movimiento slow fashion, la firma apostó desde el primer momento por una moda cómoda, femenina y con un marcado espíritu boho chic inspirado en la estética de los años setenta.

Con el paso de los años, la firma fue evolucionando hasta centrarse en sus propias colecciones de diseño exclusivo, caracterizadas por el uso de tejidos agradables al tacto, patrones relajados, tonos tierra y materiales sostenibles.

Su crecimiento y proyección comercial atrajeron el interés del gigante textil Tendam (matriz de Cortefiel, Pedro del Hierro o Women'secret), que adquirió la marca en 2021 manteniendo a Sara Carbonero e Isabel Jiménez al frente de la dirección creativa.

Hoy, Slowlove se mantiene fiel a su esencia original: crear prendas versátiles, con alma artesanal y pensadas para acompañar a la mujer real en su día a día.