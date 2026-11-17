El top blanco con maxilazada de Virginia Troconis: la apuesta de Strena que eleva cualquier 'look' de invitada

Virginia Troconis (46 años) ha vuelto a confirmar su estatus como una de las prescriptoras de moda más elegantes y seguidas del panorama nacional.

La modelo venezolana ha compartido en su último post de Instagram un estilismo que ha captado de inmediato la atención de sus seguidores.

La pieza central sobre la que pivota toda su propuesta es un sofisticado top blanco firmado por Strena, una de las etiquetas españolas de referencia cuando se trata de vestir ocasiones especiales con sello propio.

En concreto, Troconis luce el modelo bautizado como Astra Blanco, una referencia perteneciente a la colección actual de la marca que se comercializa en su tienda oficial a un precio de 114,99 euros.

Lejos de los diseños minimalistas planos, esta prenda apuesta por el volumen arquitectónico y el contraste de materiales para transformar un básico cromático como el blanco puro en una declaración de estilo sin igual.

Así lo destaca la propia ficha descriptiva de la firma en su plataforma digital: "Conquista todas las miradas con este exquisito top, una pieza que domina a la perfección el arte de las texturas", reza la web oficial de Strena al presentar esta creación.

Por un lado, la base de la prenda apuesta por la fluidez y la caída natural: "Su suave cuerpo de gasa envuelve la silueta con total ligereza", permitiendo que el tejido se adapte al torso con delicadeza, aportando movimiento y un aire etéreo sumamente favorecedor.

Este acabado vaporoso evita la rigidez y garantiza la comodidad durante horas, funcionando como el lienzo perfecto sobre el que se asienta el detalle estelar de la pieza.

El top de Virginia Troconis. Redes Sociales

Concluye la descripción de la marca señalando que el cuerpo vaporoso va "contrastando de forma magistral con la espectacular maxilazada de tafetán que roba todo el protagonismo del look".

El tafetán, gracias a su cuerpo firme y su característico crujido satinado, permite que el lazo mantenga su estructura impecable y su volumen intacto, enmarcando el rostro y aportando un aire de alta costura clásica.

Sobre Strena

El acierto de Virginia Troconis pone nuevamente el foco sobre Strena, una firma española con una sólida trayectoria en el sector textil nacional.

Nacida con el propósito de ofrecer moda femenina que conjugara elegancia atemporal, calidad en los tejidos y patronaje cuidado, la marca ha sabido evolucionar a lo largo de más de tres décadas hasta consolidarse como un referente indiscutible.

Con una fuerte implantación en el mercado español, Strena basa su filosofía en la confección minuciosa y en el protagonismo de los detalles especiales -como las lazadas, los cortes asimétricos y los tejidos con caída-, vistiendo a una mujer contemporánea.