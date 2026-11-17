La chaqueta afgana de 245 euros de Isabelle Junot: cómo reinterpretar el estilo setentero de la mano de Maràvic

Habitual en las listas de las mujeres más elegantes de nuestro país gracias a su dominio de la sofisticación sin estridencias, Isabelle Junot (35 años) ha vuelto a confirmar su intuición estética en su última aparición digital.

La esposa de Álvaro Falcó (43) ha compartido un estilismo en sus redes sociales que recupera con maestría el espíritu bohemio de los años setenta, adaptándolo a las exigencias del guardarropa urbano contemporáneo.

El eje vertebrador de toda la propuesta es una llamativa chaqueta corta de inspiración étnica perteneciente al catálogo de Maràvic, una de las enseñas españolas predilectas entre las prescriptoras de moda nacional.

La prenda en cuestión responde al nombre de Dafne Jacket y se comercializa en la tienda oficial de la marca por 245 euros.

Se trata de una de las apuestas centrales de la actual colección de Maràvic, que ha convertido este tipo de chaquetas estructuradas de aire retro en el sello distintivo de la temporada.

El atractivo visual de la chaqueta reside en la riqueza de su tejido y en la complejidad cromática de su estampado.

Confeccionada en jacquard con una textura gruesa de tapiz que aporta cuerpo y empaque a la silueta, la pieza reproduce motivos geométricos inspirados en los tradicionales tapices kilim de Oriente Medio y Asia Central.

Lo que eleva definitivamente el diseño a la categoría de chaqueta afgana de pleno derecho son sus generosos apliques de pelo largo en tono beige.

La chaqueta de Isabelle Junot. Redes Sociales

Este acabado rizado y abundante recorre tanto el cuello como los puños, enmarcando el rostro y las manos con un contraste táctil cálido y envolvente.

A nivel de patronaje, la chaqueta presenta un corte entallado que muere justo a la altura de la cadera, rematado con botones forrados a juego y dos prácticos bolsillos delanteros con solapa.

Aunque en el catálogo de la firma se propone combinada con pantalones vaqueros rectos de lavado oscuro para un registro casual, Junot ha optado por darle un giro más femenino y estilizado.

Para equilibrar la fuerza gráfica del estampado kilim sin restarle protagonismo, la marquesa de Cubas recurrió a una base monocolor sumamente estratégica.

Debajo de la chaqueta lució un vestido midi de punto negro de silueta ajustada y con una sutil abertura lateral en la falda que aporta movimiento al caminar.

El broche final al conjunto llegó en el calzado, donde Junot reforzó la estética setentera apostando por unas botas camperas altas confeccionadas en piel marrón.