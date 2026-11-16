El abrigo más 'cool' y cañero del invierno lo lleva Amelia Bono: de cuero, con pelo y firmado por una marca madrileña

Cuando bajan las temperaturas en Madrid, hay dos formas de vestir: rendirse al plumas de diario o apostar por una pieza exterior capaz de resolver el estilismo entero en cuestión de segundos. Amelia Bono (45 años) pertenece sin duda al segundo grupo.

La empresaria e influencer ha vuelto a cautivar la atención en las redes sociales con una elección de alto impacto que rescata el espíritu más rebelde y sofisticado del invierno: un abrigo negro de cuero con aplicaciones de pelo que respira actitud rockera y lujo artesanal a partes iguales.

Lejos de las prendas de producción masiva que inundan el feed cada temporada, la hija de José Bono ha puesto el foco en una firma española de nicho y confección exclusiva: El Armario de Madrid.

Se trata del modelo Diva Rock, una de las creaciones más icónicas y reconocibles de la casa madrileña, pensada para mujeres que buscan huir de la uniformidad invernal con una prenda con personalidad propia y vocación de fondo de armario eterno.

Amelia Bono, en una imagen de sus redes sociales. @ameliabono

Piel de tanuki japonés

El magnetismo de esta pieza reside en el contraste de texturas y en la riqueza de sus materiales. Confeccionado en cuero negro de acabado estructurado y rematado con generosas aplicaciones de piel de tanuki japonés, el diseño juega con los volúmenes y el movimiento para crear una silueta imponente sin perder comodidad.

El cuello envolvente y las mangas amplias con pelo aportan calidez inmediata frente al frío seco de la capital, al tiempo que suavizan la estética cañera del cuero.

Su exclusividad también forma parte de su atractivo. El modelo Diva Rock tiene un precio de 650 euros, se produce en piezas limitadas y está disponible bajo demanda, permitiendo incluso personalizar el color por encargo. Una filosofía de producción pausada que explica por qué cada aparición de la prenda en redes sociales despierta un interés inmediato entre las amantes de la moda con sello español.

Abrigo Diva Rock, de El Armario de Madrid. El Armario de Madrid.

Cómo combinar la prenda

El acierto de Amelia Bono no está únicamente en elegir un abrigo con tanta fuerza visual, sino en saber equilibrarlo para que no resulte excesivo. Cuando una prenda exterior reúne cuero, color negro intenso y volumen de pelo, la regla de oro del estilismo pasa por depurar todo lo demás y dejar que el abrigo lleve el peso absoluto del conjunto.

Para trasladar esta fórmula al día a día con éxito, la apuesta más infalible pasa por construir una base limpia en total look negro y punto fino, combinando un jersey de cuello vuelto ajustado con pantalones sastre rectos o pitillo en el mismo tono que estilicen la figura y cedan todo el protagonismo al juego de texturas.

Amelia Bono, en una imagen de sus redes sociales. @ameliabono

Si se busca un aire más relajado y urbano para una jornada de recados o una comida informal, basta con rebajar la formalidad del pelo mediante unos vaqueros rectos de lavado azul y botines de tacón sensato, una mezcla que potencia la vertiente rock-chic del cuero sin esfuerzo.

Por el contrario, cuando cae la noche o surge una cita especial, llevarlo abierto sobre los hombros encima de un vestido lencero o midi fluido aporta ese halo despreocupado y glamuroso propio de las grandes ocasiones invernales.