El truco de estilo de Nuria Roca para iluminar un 'look' negro: una chaqueta de satén gris perla

No hace falta un vestido de gala para acaparar los flashes. A veces basta con la sastrería adecuada. Nuria Roca (54 años) ha vuelto a demostrar en sus redes sociales por qué es uno de los referentes de estilo más seguidos y copiados de nuestro país.

La presentadora valenciana ha compartido una instantánea que no ha tardado en despertar el interés de sus seguidoras: un estilismo de noche tan sencillo como infalible donde el protagonismo absoluto recae sobre una espectacular americana de brillo satinado.

Fiel a su máxima de mezclar básicos con una pieza estrella capaz de elevar cualquier conjunto, Roca apuesta por un total look negro de escote recto que funciona como el lienzo perfecto.

Sobre él, lleva abierta con naturalidad y una mano en el bolsillo la verdadera joya de su armario: un blazer gris de satén firmado por la exclusiva casa italiana Lorena Antoniazzi. Una prenda de aire masculino y caída fluida que aporta luminosidad inmediata al rostro y transforma un conjunto sobrio en una apuesta sofisticada para cualquier evento de temporada.

Nuria Roca. @nuriarocagranell

Sastrería italiana

Más allá del efecto buena cara que provoca su tejido satinado en tono gris perla, la pieza destaca por una confección impecable propia del mejor diseño made in Italy.

El patrón presenta un elegante cierre cruzado con doble botonadura forrada al tono, solapas de pico bien estructuradas que estilizan los hombros, manga larga, un bolsillo con ribete en el pecho y dos bolsillos delanteros con solapa que rematan su estética de sastrería clásica.

El otro gran atractivo de la chaqueta reside en su etiqueta actual. Aunque su precio original en la web de Farfetch alcanzaba los 803 euros, el diseño cuenta en estos momentos con un descuento del 55%, lo que rebaja su precio final hasta los 354 euros (IVA incluido).

Una oportunidad notable para hacerse con una prenda de fondo de armario de firma de lujo a menos de la mitad de su valor habitual.

Blazer de satén de Lorena Antoniazzi, de Farfetch. Farfetch.

Cómo llevarla este otoño

El acierto de Nuria Roca reside también en la versatilidad de su elección. Al llevarla abierta sobre un conjunto negro ajustado, logra alargar visualmente la silueta sin restar protagonismo al brillo sutil del tejido ni a su melena suelta con ondas suaves y maquillaje natural.

Sin embargo, este tipo de americanas satinadas admiten múltiples vidas más allá de la alfombra roja o las cenas de noche.

Cerrada y combinada con pantalones de pinzas a juego crea un traje de dos piezas impecable para citas formales, mientras que sobre unos vaqueros rectos y una camiseta básica blanca rebaja su formalidad para triunfar en una comida de fin de semana.

Con esta aparición, la comunicadora confirma una vez más que invertir en una buena americana sigue siendo la jugada maestra más rentable del vestidor femenino.