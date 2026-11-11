La chaqueta jacquard de Isabel Jiménez: la prenda estrella de 89,99 euros de Slowlove para una escapada de amigas

Si algo define a la perfección a Isabel Jiménez (44 años) lejos de los platós de televisión y de su carrera profesional, es su calidad como amiga. La presentadora de Informativos Telecinco puede jactarse de saber cuidar a las amigas.

Hay dos, en concreto, con las que forma un pándem único y especial: su comadre, íntima amiga y socia Sara Carbonero (42), y la psicóloga y escritora Raquel Perera (51). Con ellas se ha ido Isabel de escapada de fin de semana a Tetuán.

Es el "sueño de noviembre" de las tres, como lo describe Jiménez en su post de Instagram. "A donde nos lleve el viento pero, sobre todo, a donde nos lleve el mar", postea Isabel.

En este viaje tan especial, el estilo, como siempre, ha sido el gran protagonista. Jiménez ha vuelto a dejar una clase magistral sobre cómo trasladar la estética bohemia y relajada a las exigencias del día a día.

Fiel a su filosofía vital y a su faceta como empresaria textil, la presentadora ha elegido para la ocasión una chaqueta de punto larga de Slowlove, la firma fundada por ella misma y Carbonero, disponible en la red comercial y la plataforma digital de Cortefiel.

La prenda se ha alzado de inmediato como el objeto de deseo de la temporada de entretiempo, aunando el confort de las piezas de abrigo ligeras con una cuidada manufactura responsable.

Comercializada por un precio de 89,99 euros, la chaqueta encarna el ADN fundacional de la enseña: prendas versátiles, con carácter propio, pensadas para acompañar momentos de desconexión sin renunciar a la sofisticación estética.

La chaqueta larga de Isabel Jiménez. Redes Sociales

El gran atractivo del cárdigan reside en su textura y en la riqueza visual de su tejido. "Chaqueta de punto larga con estructura de jacquard en hilatura sostenible, con escote en pico y manga larga", reza la web de la firma.

La prenda jacquard permite dibujar motivos geométricos y étnicos entrelazados directamente en el hilo, generando un juego de contrastes visuales que aporta profundidad y cuerpo a la silueta.

Lejos de resultar pesada, la elección de materiales respetuosos con el medio ambiente responde al compromiso ético de Slowlove por reducir el impacto textil, apostando por fibras recicladas y procesos limpios que garantizan suavidad al tacto y calidez sin rigidez.

A nivel de complementos, para no saturar el conjunto la periodista recurre a un básico imbatible de cualquier fondo de armario: una camisa blanca impoluta de corte clásico.

Llevada ligeramente desabotonada en el escote, la camisa aportó un golpe de luminosidad directa al rostro y una dosis de formalidad sartorial que elevó al instante la calidez del punto.

La sorpresa estilística está en la parte inferior. En lugar de apostar por los recurrentes vaqueros rectos o pantalones de pernera ancha tradicionales, Jiménez arriesga y vence al decantarse por unos pantalones bombachos.