El abrigo de pelo con 'animal print' de Sassa de Osma: la joya de 490 euros de Philippa 1970 que marca tendencia

Considerada de forma unánime como uno de los máximos referentes de la elegancia clásica y la sofisticación contemporánea en Europa, Alessandra de Osma (38 años) ha vuelto a dictar cátedra de estilo a través de sus canales digitales.

La princesa de Hannover y diseñadora afincada en la capital española ha compartido en su perfil de Instagram una propuesta de vestuario para los días fríos que no ha tardado en captar la atención de las amantes de la sastrería refinada.

La protagonista indiscutible de su estilismo es una prenda exterior de su firma propia, Philippa 1970: un abrigo de pelo con estampado animal print que conjuga la artesanía noble con una marcada estética setentera.

Lejos de recurrir a piezas de importación o firmas ajenas, Sassa de Osma ejerce como la mejor embajadora de sus propias creaciones.

La aristócrata peruana luce en su publicación el modelo bautizado comercialmente como Nia Multicolor, una de las apuestas más exclusivas de la actual colección de la marca, disponible en su canal de venta oficial a un precio de 490 euros.

La prenda destaca por sus siluetas fluidas, patronaje estructurado y estampados de fuerte personalidad capaces de funcionar como pieza central de cualquier fondo de armario otoñal o invernal.

El abrigo de pelo de conejo de Sassa de Osma. Redes Sociales

El valor diferencial de la prenda reside en la calidad de sus acabados y en la arquitectura de su confección. "Abrigo de pelo de piel de conejo con estampado animal print, de corte recto y silueta ligeramente evasé", especifica la descripción del producto en la web.

El confort térmico y la suavidad al tacto provienen de la cuidada selección del pelo de piel de conejo, trabajado con esmero para lograr una textura aterciopelada y ligera.

A nivel de escote y extremidades, el diseño prioriza la sobriedad: se complementa con un "cuello redondo, manga larga amplia y cierre frontal discreto".

Concluye la ficha de la firma señalando que se trata de un "diseño de largo por encima de la rodilla", lo que permite lucirlo tanto con pantalones de corte sastre y denim como con faldas midi o vestidos fluidos, asegurando la máxima versatilidad.

El estampado animal se sitúa una temporada más como un recurso imbatible en los círculos de la alta moda, pero la lectura que realiza Sassa de Osma a través de Philippa 1970 huye de estridencias visuales.