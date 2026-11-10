Anna Padilla tiene las medias de encaje más sensuales y femeninas: son de Calzedonia

El poder de un buen accesorio es innegable. Un complemento adecuado tiene la capacidad de transformar por completo un estilismo aburrido en una propuesta magnética y de alta costura.

Eso es exactamente lo que ha demostrado Anna Ferrer Padilla (29 años) en su último gran acierto de estilo. La empresaria e influencer ha dejado claro cuál será su arma secreta indiscutible para derrochar elegancia durante los próximos meses de frío: unas medias de encaje de la firma Calzedonia.

A través de sus perfiles sociales, la creadora de contenido ha desvelado a su legión de seguidores el hallazgo definitivo de la temporada. "Al final os hice caso y este es mi look", arrancaba explicando junto a sus fotografías.

Anna Ferrer Padilla, en una imagen de sus redes sociales. @annafpadilla

Su entusiasmo era evidente al mostrar el resultado final frente a la cámara. "Me encantan los pantis porque hacen de un look básico, uno increíble. Son de Calzedonia y me las vais a ver mucho este invierno", confesaba abiertamente.

El objeto de deseo que ya está arrasando en ventas no es otro que los Pantis de Encaje con Flores de la popular firma de calcetería.

Se trata de una pieza fundamental que cuesta 25,95 euros. Una inversión más que razonable para una prenda llamada a ser el centro de todas las miradas.

Anna Ferrer Padilla. @annafpadilla

Para adaptarse a cualquier fondo de armario, la marca ofrece este modelo en tres tonos estratégicos: el infalible negro, un cálido marrón café y un rompedor blanco leche.

Tal y como se aprecia en las imágenes, Anna ha combinado estas llamativas medias con una base sobria y oscura. Un short negro, una americana estructurada y unos elegantes zapatos destalonados de tacón sirven de lienzo para que el encaje floral de sus piernas cobre el máximo protagonismo visual. Es la fórmula perfecta para no sobrecargar el conjunto.

Medias de encaje con flores, de la firma Calzedonia. Calzedonia.

La clave del éxito de este diseño reside en su exclusividad y en los pequeños detalles.

Según la propia firma, se trata de un diseño "elegante y femenino", que ha sido confeccionado con un tejido de encaje muy elástico. Estas medias forman parte de su codiciada colección de Georgina Rodríguez.

Es una línea que busca reflejar "un estilo sofisticado gracias a la mano de obra refinada y la atención al detalle".

El broche de oro de esta prenda se encuentra, sin duda, en su parte trasera. Fabricados en Italia, estos panties se completan con una delicada costura en la espalda.

Este recurso clásico de la lencería no solo alarga visualmente la pierna, sino que "realza su carácter seductor y su ajuste impecable". Las medias de encaje han vuelto para quedarse, y Anna Ferrer ha dado buena fe de ello.