Abascal confía en la firma de moda de Lidia Bedman para su entrevista con Broncano: la camisa que ha lucido en TVE

El paso de Santiago Abascal (50 años) por La Revuelta se ha consolidado como uno de los momentos de mayor repercusión televisiva y política de la temporada. Ahí está la incontestable audiencia: 4.815.000 espectadores y una cuota de pantalla del 33,6 %.

El cara a cara entre el dirigente de Vox y el presentador David Broncano (41) en Televisión Española ha generado un aluvión de comentarios por las declaraciones, las anécdotas y la tensión dialéctica propia de dos perfiles -confesos- tan antagónicos. La expectación era máxima.

No obstante, más allá del contenido meramente político del debate, y de las interacciones en el teatro Príncipe Gran Vía, la visita de Abascal al espacio público ha generado otro tipo de interés entre un determinado sector del público; el que tiene que ver con el outfit que ha escogido.

Abascal, a su llegada al plató de 'La Revuelta'. Gtres

Sabido es por todos que la vestimenta también es una forma de hablar, una suerte de comunicación no verbal. También, una declaración de intenciones en el caso de un político. Nada parece casual en una exposición pública de gran alcance, y todo se mide al milímetro.

Los observadores de moda, rápidamente, se han fijado en los detalles del atuendo del también sociólogo, del mismo modo que llamó la atención, hace unos días, el estilismo denim del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (54), durante su comentada entrevista con Broncano.

En concreto, los más avezados en moda han realizado un especial análisis a la camisa de Santiago. El líder de Vox se ha inclinado por una prenda firmada por Litorale, la marca de moda para hombre fundada por su mujer, Lidia Bedman (41).

Fiel a las claves estéticas que han definido su imagen pública desde su irrupción parlamentaria, Abascal ha evitado toda estridencia, y apuesta para su entrevista por un conjunto sobrio vertebrado por básicos de fondo de armario.

Santiago combina una americana azul marino con estructura tradicional, pantalones vaqueros de lavado oscuro y calzado tipo Oxford de cordones. Sin embargo, el protagonismo del atuendo recae sobre la pieza interior, una camisa de corte clásico.

La prenda seleccionada por Abascal corresponde al modelo Levante, comercializado a través de la tienda digital de Litorale a un precio de 110 euros. Se trata de un diseño de líneas depuradas, concebido bajo una silueta recta, cuello camisero clásico, botonadura central y manga larga.

Un modelo luciendo la camisa de Santiago Abascal. Litorale

El valor añadido de la pieza reside en su confección: está elaborada íntegramente en algodón 100% y fabricada en talleres textiles de España, una declaración de principios ligada a la manufactura local.

Desde la propia firma describen el modelo como "una prenda de estilo limpio y contemporáneo, creada para aportar comodidad y elegancia en cualquier momento del día. Su tejido suave y transpirable la convierte en una opción ideal para primavera y verano".

"Mientras que su diseño sobrio y versátil permite combinarla fácilmente con lino, denim o pantalones chinos", se puede leer en la web. Esa ductilidad permitió a Abascal integrarla bajo una blazer oscura y tela vaquera sin perder formalidad institucional frente a las cámaras de RTVE.

El salto empresarial de Lidia

Tras consolidar una sólida trayectoria en el entorno digital como creadora de contenido especializada en tendencias, maternidad y estilo de vida, Lidia Bedman ha dado el salto formal al tejido empresarial con el lanzamiento de Litorale.

Su nueva marca de moda masculina, fundada en abril de 2026, supone una evolución profesional que traslada su experiencia en redes al sector textil.

Lejos de actuar como mera imagen prescriptora, la empresaria asume la dirección del proyecto con una propuesta vertebrada por la sastrería clásica de corte relajado, patrones limpios y un firme compromiso por el sello de confección made in Spain.

El concepto fundacional de la firma bebe directamente de las raíces alicantinas de Bedman y rinde homenaje a la luminosidad y frescura del mar Mediterráneo.

Litorale se dirige a un hombre contemporáneo a través de prendas esenciales concebidas para perdurar en el fondo de armario, priorizando materiales naturales como el algodón de alta calidad o el lino.

Entre sus piezas más representativas destacan camisas de producción nacional, aunando la artesanía local con una estética sobria y atemporal.

La iniciativa comercial ha encontrado, además, un poderoso escaparate en el plano mediático gracias a la publicidad indirecta de su marido, aunque Bedman ha remarcado en diversas entrevistas que no interviene en las elecciones diarias de vestuario de Abascal.