Paula Echevarría tiene las zapatillas color chocolate de Gioseppo que elevan los looks urbanos de diario

Si hay un calzado que se ha convertido en imprescindible en los armarios de las expertas en moda, ese es el deportivo.

Su comodidad y versatilidad han conseguido que deje de ser una opción reservada exclusivamente para hacer ejercicio y se integre en todo tipo de estilismos.

Paula Echevarría (49 años) es una de las mujeres que mejor sabe aprovechar esta tendencia y ha encontrado en unas zapatillas de Gioseppo el complemento perfecto para sus looks urbanos del día a día.

La actriz ha elegido un modelo en color chocolate cuyo precio es de 99,95 euros. Una tonalidad que se ha consolidado como una de las grandes protagonistas de la temporada y que ofrece una alternativa elegante a los habituales diseños blancos o negros.

Además, su acabado en piel aporta un punto más sofisticado a un calzado pensado para acompañar las jornadas más ajetreadas sin renunciar al estilo.

Las zapatillas están confeccionadas en piel tanto en el exterior como en el interior, mientras que incorporan una plantilla de cuero. Su diseño presenta una puntera redonda y una suela plana de fibra sintética, una combinación que apuesta por la comodidad y facilita su uso durante horas.

El cierre de cordones permite ajustar el calzado al pie, mientras que el relleno interior contra el frío añade un extra de confort cuando bajan las temperaturas.

Uno de los grandes aciertos de este modelo es precisamente su capacidad para adaptarse a diferentes conjuntos.

Paula Echevarría las ha combinado con un look de inspiración urbana, demostrando que unas deportivas de piel pueden funcionar mucho más allá de los estilismos puramente deportivos.

Con unos vaqueros rectos, un jersey de punto y una chaqueta de piel, por ejemplo, se consigue una combinación sencilla y actual. También pueden acompañar pantalones de corte amplio, prendas de punto o incluso faldas midi para jugar con los contrastes.

Zapatillas chocolate de Gioseppo Zalando

El color chocolate es, además, uno de los tonos más fáciles de incorporar al armario durante el otoño y el invierno.

Combina especialmente bien con beige, crudo, gris, negro y otras tonalidades tierra, por lo que permite crear conjuntos armónicos sin demasiadas complicaciones. Frente a las zapatillas blancas tradicionales, aporta un acabado más cálido y diferente.

La apuesta de Paula Echevarría confirma que el calzado deportivo sigue ganando terreno en la moda cotidiana. Las zapatillas ya no son únicamente una cuestión de comodidad: también se han convertido en un accesorio capaz de definir la personalidad de un estilismo.

Por 99,95 euros, este modelo de Gioseppo reúne materiales de calidad, comodidad y una tonalidad de plena actualidad. Una opción para quienes buscan unas deportivas versátiles que puedan acompañarlas durante toda la temporada.