Victoria Federica conquista Perú con un impresionante look de Louis Vuitton

Victoria Federica de Marichalar y Borbón (26 años) continúa afianzando su posición como uno de los perfiles más observados del panorama de la moda internacional.

La nieta de Juan Carlos (88) ha vuelto a convertir las publicaciones de su cuenta de Instagram en un auténtico escaparate de alta costura contemporánea, esta vez con la capital peruana como telón de fondo.

Desplazada hasta el país andino para brindar su apoyo incondicional desde el tendido a su íntimo amigo, Andrés Roca Rey (30), la joven aristócrata ha brillado con un estilismo firmado por Louis Vuitton.

La creadora de contenido ha apostado por un sofisticado conjunto. Ambas piezas rinden un homenaje a las raíces fundacionales de la casa francesa, tomando como hilo conductor la estética de los baúles de viaje que cimentaron la leyenda de la firma parisina en el siglo XIX.

La pieza principal del estilismo es una falda midi cargada de movimiento. Valorada en catálogo en 2.850 euros, la prenda destaca por su patronaje arquitectónico.

Tal y como describe la propia plataforma oficial de la firma, se trata de "esta vistosa falda midi, confeccionada en suave sarga de seda, incorpora un bajo gráfico tipo pañuelo que aporta volumen y dinamismo".

El conjunto de Victoria Federica. Redes Sociales

La caída asimétrica del tejido genera un efecto visual hipnótico con cada paso, jugando con los picos irregulares característicos de los pañuelos anudados.

"El estampado, inspirado en el interior de los históricos baúles de viaje de la Maison, se realza con un motivo Monogram en los bordes, que brinda un acabado distintivo", detalla la firma sobre los ribetes que enmarcan el bajo de la sarga.

Victoria Federica ha combinado la prenda inferior con un suéter de punto de la misma colección, tasado en 3.025 euros.

Se trata de un jersey de lana con estampado de baúles, concebido bajo un corte holgado, de cuello redondo clásico y manga larga, pensado para vestir con naturalidad sin perder un ápice de prestancia.