Nieves Álvarez deslumbra con el dos piezas 'crinkle' de magnolias de Adolfo Domínguez: está rebajado en El Corte Inglés

Pocas figuras del panorama nacional dominan los códigos de la elegancia contemporánea con tanta naturalidad como la modelo y empresaria Nieves Álvarez (52 años).

La presentadora de Flash Moda convierte cada una de sus elecciones de vestuario en una lección magistral de estilo, aunando vanguardia, patronaje impecable y ese porte innato que la ha mantenido durante décadas en la cúspide de la moda.

En una de sus historias de su perfil de Instagram, la maniquí madrileña ha vuelto a acaparar todas las miradas con un dos piezas que no deja indiferente a nadie.

El conjunto elegido por Álvarez lleva la rúbrica indiscutible de Adolfo Domínguez, una de las firmas históricas de mayor arraigo en el diseño español, caracterizada por su constante experimentación textil y su estética depurada y orgánica.

El conjunto de Adolfo Domínguez. Redes Sociales

La propuesta puede adquirirse tanto en los puntos de venta de la marca gallega como a través del catálogo multimarca de El Corte Inglés.

El eje inferior del estilismo descansa sobre un pantalón de silueta fluida que bien podría confundirse a simple vista con una falda larga evasé debido a su imponente vuelo.

La pieza se comercializa actualmente por 90 euros, tras haber experimentado un descuento directo respecto a su importe inicial de 150 euros.

Tal y como describe la propia plataforma oficial de la firma, se trata de un "pantalón ancho palazzo crinkle con estampado de magnolias, que incorpora una cinturilla elástica y godets centrales para potenciar el volumen de su pierna ancha".

La presencia de una cinturilla elástica aporta un componente funcional de primer orden, facilitando un ajuste cómodo y adaptable que no oprime el talle.

Una modelo luciendo el dos piezas. Redes Sociales

El tejido base en acabado crinkle -un plisado arrugado permanente de micropliegues verticales muy finos- añade elasticidad natural, dinamismo y una textura tridimensional que evita la necesidad de planchado, convirtiendo la prenda en una aliada perfecta para los desplazamientos o las jornadas de verano.

Para rematar el estilismo monocorde, Nieves Álvarez se ha decantado por la prenda superior diseñada a juego, creando ese codiciado efecto vestido tan práctico como favorecedor.

La blusa registra un precio actual de 75 euros, frente a los 130 euros que marcaba su etiqueta antes de las rebajas, lo que supone un ahorro superior al 40 por ciento.

La web de la marca define la pieza como un "top en tejido crinkle con un delicado estampado de magnolias, diseñado con cuello perkins y manga corta japonesa voluminosa".

El cuello perkins -una chimenea discreta que se alza unos centímetros sobre la base del cuello sin doblarse hacia abajo- estiliza de inmediato la línea del escote y los hombros, confiriendo un porte aristocrático y minimalista.

Por su parte, la manga japonesa integrada, de corte murciélago y estructura amplia, genera un volumen escultórico en los laterales.

Al estar confeccionada en el mismo microplisado de las magnolias, la manga cae en forma redondeada hacia el codo, creando una sugerente silueta de reloj de arena.