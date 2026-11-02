Jennifer Lopez en una imagen de sus redes sociales. Instagram

El nuevo capricho de Jennifer Lopez que eleva cualquier 'look': unas botas de 2.400 euros

Jennifer Lopez (57 años) sabe que el calzado puede convertirse en el auténtico protagonista de un estilismo. La artista estadounidense, que ha hecho de la moda una de sus señas de identidad, vuelve a demostrarlo con unas botas de lujo que combinan sofisticación, personalidad y una silueta capaz de transformar cualquier conjunto.

Una apuesta que lleva el sello de Valentino Garavani y que confirma que las botas altas siguen siendo una de las grandes inversiones de la temporada.

Se trata de las botas mosqueteras Deboot de Valentino Garavani, un diseño en color tabaco cuyo precio asciende a 2.400 euros.

La propuesta destaca por su silueta por encima de la rodilla, una de las características que convierte este tipo de calzado en una opción especialmente llamativa para los meses más fríos.

Su tonalidad marrón, además, ofrece una alternativa elegante al clásico negro y permite crear combinaciones con una amplia variedad de colores.

Jennifer Lopez con botas de Valentino en una imagen de sus redes. Instagram

El diseño responde a la estética refinada de la maison italiana, que apuesta por líneas depuradas y detalles distintivos.

Confeccionadas en piel, tanto en el exterior como en el forro, estas botas presentan una puntera afilada que estiliza visualmente el pie y aporta un acabado sofisticado.

La silueta alargada refuerza su carácter elegante, mientras que el color tabaco introduce un matiz cálido que encaja especialmente bien con la paleta cromática del otoño y el invierno.

Sin embargo, uno de los elementos más especiales se encuentra en el tacón. La firma incorpora un acabado metálico adornado con el detalle VLogo, uno de los emblemas reconocibles de Valentino Garavani.

Un pequeño gesto de diseño que aporta personalidad al calzado sin necesidad de recurrir a grandes adornos.

Botas mosqueteras Deboot de piel. Valentino.

Las botas están fabricadas en Italia y cuentan con plantilla y suela de piel. Además, se entregan con su caja y una bolsa protectora, detalles propios de la presentación de un artículo de lujo.

A la hora de combinarlas, las posibilidades van mucho más allá de los estilismos de noche. Con un vestido corto y un abrigo largo, las botas mosqueteras pueden convertirse en el centro de un conjunto sofisticado.

También funcionan con faldas por encima de la rodilla, vestidos de punto o prendas de líneas sencillas que permitan dejar todo el protagonismo al calzado.

Para un resultado más urbano, los tonos beige, chocolate, gris y crudo crean una combinación cromática especialmente acertada con el marrón tabaco.

Las botas por encima de la rodilla regresan periódicamente a las tendencias gracias a su capacidad para transformar incluso los conjuntos más discretos.

El modelo de Valentino Garavani que luce Jennifer Lopez lleva esta fórmula al terreno del lujo con materiales nobles, una silueta marcada y detalles exclusivos.

Por 2.400 euros, las Deboot se convierten en una pieza de deseo para quienes buscan invertir en un calzado con carácter y el sello inconfundible de una de las grandes casas de moda italianas.