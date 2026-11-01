Nuria Roca tiene el jersey de menos de 150 euros que aporta personalidad a los 'looks' más básicos

Nuria Roca (54 años) vuelve a demostrar que los pequeños detalles pueden marcar la diferencia en cualquier estilismo.

La presentadora, que acostumbra a apostar por prendas originales y combinaciones llenas de personalidad, ha encontrado en un jersey de Vilagallo el aliado perfecto para uno de sus últimos looks en televisión.

Una pieza que rompe con la sencillez de los básicos tradicionales y que consigue convertir un conjunto informal en una propuesta mucho más especial.

La prenda en cuestión es un jersey beige con una ciudad ilustrada en tonos multicolor, cuyo precio es de 149,90 euros.

La firma española apuesta por un diseño de punto que tiene como principal atractivo su estampado, una ilustración urbana que recorre la prenda y aporta color y carácter sin necesidad de recurrir a combinaciones demasiado llamativas.

Nuria Roca con un jersey de Vilagallo. Instagram

Nuria Roca lo ha llevado durante su programa La Roca, donde ha demostrado cómo una pieza con personalidad puede convertirse en el centro de un estilismo cotidiano.

Para la ocasión, la presentadora ha optado por combinarlo con unos pantalones vaqueros de pernera ancha, una elección que refuerza el aire relajado del conjunto y equilibra el protagonismo del jersey.

La combinación funciona precisamente por el contraste entre ambas prendas. Mientras que el denim aporta ese punto desenfadado que nunca pasa de moda, la ilustración multicolor del jersey introduce un elemento diferenciador.

El resultado es un look cómodo, actual y fácil de adaptar a diferentes momentos del día.

Este tipo de diseños demuestran que los jerséis estampados pueden convertirse en una alternativa a los modelos lisos que suelen dominar el armario durante los meses de frío.

Jersey de punto con estampado de ciudad. Vilagallo.

La clave está en encontrar una pieza que tenga suficiente fuerza visual para funcionar por sí sola y acompañarla de prendas más sencillas. Unos vaqueros rectos o de corte amplio, una falda midi o incluso un pantalón de sastre pueden ser buenos aliados para dejar todo el protagonismo al punto.

Además, el fondo beige facilita las combinaciones y permite que los tonos de la ilustración destaquen sin resultar excesivos.

Una característica que convierte esta propuesta de Vilagallo en una opción interesante para quienes buscan dar un toque diferente a sus estilismos de diario.

Con este jersey de 149,90 euros, Nuria Roca vuelve a reivindicar la moda como una forma de expresión personal. Una prenda original que demuestra que, en ocasiones, basta con elegir un buen punto estampado para transformar por completo un look básico.