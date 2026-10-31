El cortavientos rosa de María Pombo perfecto para los días de otoño: de algodón y cuesta menos de 100 euros

El otoño es esa época del año en la que vestirse puede convertirse en todo un reto. Las temperaturas cambian a lo largo del día y encontrar prendas que protejan del viento sin resultar demasiado abrigadas es fundamental.

María Pombo (32 años) parece haber encontrado una de esas piezas que resuelven cualquier estilismo de entretiempo: un cortavientos rosa que demuestra que la ropa funcional también puede tener mucho estilo.

La influencer ha apostado por un diseño de S'More cuyo precio es de 80 euros. Una prenda ligera que se aleja de la estética deportiva más convencional gracias a una serie de detalles que aportan personalidad y un aire femenino.

Su tonalidad rosa es uno de sus principales atractivos, una elección que añade luminosidad a los conjuntos otoñales y permite salir de los colores neutros que suelen dominar el armario durante esta temporada.

El cortavientos está confeccionado en tejido técnico arrugado, una textura que le aporta un acabado desenfadado y actual.

María Pombo con el cortavientos de S'More Instagram

Sin embargo, son sus volúmenes y acabados los que marcan la diferencia. El diseño incorpora mangas voluminosas y una cintura ajustable mediante un cordón que permite adaptar la silueta y marcar ligeramente la figura.

A ello se suma un detalle de volante que rompe con las líneas más deportivas y refuerza su carácter especial.

Otro de los elementos que llaman la atención es el cierre frontal con cremallera, rematado con un tirador en forma de corazón.

Un pequeño guiño que encaja con la estética de la firma y convierte un detalle funcional en un elemento decorativo. En la parte posterior, el logotipo reflectante completa el diseño y mantiene ese vínculo con las prendas técnicas.

Su principal ventaja es la versatilidad. Se trata de una alternativa perfecta para esos días de otoño en los que una chaqueta convencional puede resultar demasiado abrigada, pero salir sin ninguna prenda exterior tampoco es una opción.

Cortavientos Rosa Algodón de Azúcar. S'More

Puede combinarse con unos vaqueros de pernera ancha, una camiseta básica y zapatillas para conseguir un conjunto cómodo, o llevarse sobre un vestido para crear un contraste entre la estética deportiva y prendas más femeninas.

El regreso de los cortavientos confirma que las prendas técnicas han encontrado un espacio más allá del deporte. Las firmas reinterpretan sus diseños clásicos con nuevos colores, volúmenes y detalles, convirtiéndolos en aliados habituales del día a día.

Con esta propuesta de S'More, María Pombo demuestra que un cortavientos no tiene por qué ser una prenda aburrida. Por 80 euros, este modelo rosa reúne comodidad, funcionalidad y un diseño diferente para afrontar los días de entretiempo con estilo.