Isabel Jiménez apuesta por el jersey de punto 'bouclé' de Slowlove: la prenda cálida y rebajada que alegra el armario

Cuando bajan las temperaturas y los días se tornan grises, el fondo de armario suele tender a lo sobrio. Sin embargo, Isabel Jiménez (44 años) ha vuelto a recordar que el invierno no tiene por qué ser sinónimo de monotonía cromática.

La periodista y cofundadora de Slowlove ha revolucionado su perfil de Instagram mostrando la prenda estrella de la temporada: un jersey de punto con textura rizada que sintetiza a la perfección el espíritu bohemio y natural de la firma.

Lejos de los rígidos trajes de plató con los que a diario conduce los informativos de televisión, la comunicadora apuesta en su faceta cotidiana por piezas que combinan confort, versatilidad y una estética folk contemporánea.

En esta ocasión, la mirada experta de las amantes de la moda rápida se ha detenido en el modelo de punto bouclé multicolor.

La propuesta de Isabel Jiménez se presenta como una auténtica oportunidad de temporada gracias a su precio reducido.

La pieza, que originalmente se comercializaba en la tienda digital de la marca por 59,99 euros, cuenta actualmente con una rebaja que la sitúa en 49,99 euros.

La prenda está concebida bajo los patrones más cómodos de la temporada de frío. Se trata de un jersey de silueta amplia con cuello vuelto, ideal para proteger la garganta del viento invernal sin llegar a oprimir la zona del cuello.

Las mangas largas presentan un corte relajado y caído que aporta holgura y movimiento, mientras que tanto los puños como el bajo y el cuello quedan rematados con acabados acanalados clásicos.

A este atractivo precio se le suma un incentivo comercial especialmente pensado para la campaña.

El jersey que ha lucido Isabel Jiménez. Redes Sociales

Según especifica la propia plataforma de venta en línea, la adquisición de este jersey permite acceder a la promoción activa de la firma, donde se incluyen unos pendientes de regalo a partir de los 60 euros de compra en la cesta.

Cómo llevar el jersey

La versatilidad del modelo bouclé radica en su capacidad para adaptarse a múltiples registros diarios sin perder sofisticación.

El jersey funciona a la perfección si se combina con vaqueros de tiro alto y pernera recta o campana (flared jeans), dejando que el volumen del punto contraste con la verticalidad del tejido vaquero.

Para rematar esta vertiente urbana y bohemia, unos botines camperos de ante tostado o unas botas cowboy completan una silueta cien por cien slow fashion.

Para una jornada de trabajo que requiera un extra de formalidad, la pieza puede superponerse sobre faldas midi de satén o faldas vaqueras largas con abertura delantera.