Amelia Bono se protege del frío y conquista las redes con la chaqueta 'Diva Rock' de 650 euros

Sabido es que Amelia Bono, uno de los referentes estilísticos más seguidos del panorama nacional, cuenta con una gran capacidad para maridar prendas de firmas de gran consumo con piezas de alta artesanía y lujo internacional.

Una suerte de virtud que la sitúa semanalmente en el radar de las cabeceras de moda.

En su última aparición en redes sociales, la empresaria ha vuelto a acaparar todas las miradas gracias a una imponente chaqueta de cuero y pelo que completa uno de sus looks más rompedores.

La pieza central del conjunto lleva la firma de la marca española El Armario de Madrid y corresponde al cotizado modelo Diva Rock.

Con un precio fijado en 650 euros, destaca por una base de cuero negro con amplias solapas cruzadas de clara inspiración biker, enriquecida por voluminosas aplicaciones de pelo en tonos marrones que recorren el cuello, el frontal y los puños de las mangas.

Lejos de tratarse de una prenda convencional, el modelo Diva Rock está catalogado por la propia firma madrileña como una de sus creaciones más exclusivas e icónicas de catálogo.

Cada unidad se realiza de manera personalizada bajo demanda para el cliente, garantizando una producción cuidada y artesanal.

El verdadero factor diferencial de la prenda reside en la nobleza de sus materias primas.

La chaqueta está elaborada a partir de cuero genuino de primera calidad combinado con pelo de tanuki japonés, una variedad muy valorada en la peletería tradicional por su espesor, suavidad térmica y sus ricas gradaciones cromáticas naturales.

La chaqueta de Amelia Bono. Redes Sociales

Disponible además en distintas combinaciones de color por encargo, el contraste visual entre el cuero negro azabache y el pelaje marrón avellana aporta un dinamismo y una fuerza visual excepcionales.

Para no restar protagonismo a una prenda, Amelia Bono recurre a una de las fórmulas más eficaces del fondo de armario femenino: un minivestido negro liso y ceñido de Zara.

El diseño básico de la firma insignia de Inditex actúa como un lienzo neutro, permitiendo que la arquitectura de la cazadora resalte sin sobrecargar la silueta y dejando las piernas despejadas para la entrada en escena del calzado.

Lejos de optar por el calzado negro habitual, Bono ha apostado por unas espectaculares botas mosqueteras -over-the-knee- en tono granate profundo.

El calzado, elaborado en un material de acabado brillante tipo charol o piel encerada, presenta una caña alta que sobrepasa con creces la rodilla, un pronunciado efecto arrugado (slouchy) en la pierna y una puntera afilada de marcado corte sastre que estiliza la zancada.

La guinda de este look viene de la mano de los accesorios de alta costura. Como remate indiscutible, Amelia Bono suma a su estilismo un emblemático bolso acolchado de Chanel, confeccionado en piel en idéntica gama cromática burdeos o vino tinto.

El diseño, con su característica solapa frontal y la cadena metálica dorada entrelazada con cuero, dialoga de forma directa con la tonalidad de las botas mosqueteras.