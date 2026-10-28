Paula Echevarría sabe cómo protegerse del frío: su gabardina de Primark de 42 euros que promete agotarse

Cuando se trata de detectar las prendas más deseadas de la temporada y acercarlas al gran público, pocas figuras cuentan con el tirón y la credibilidad de Paula Echevarría (49 años).

Convertida en una de las prescriptoras de moda más consolidadas de nuestro país, cada estilismo compartido en sus perfiles oficiales se traduce de inmediato en un fenómeno de ventas.

En su última aparición en redes sociales, la intérprete ha vuelto a dar una lección magistral de cómo estructurar un look urbano de entretiempo, eligiendo una sofisticada gabardina larga perteneciente a su propia alianza con la firma irlandesa Primark.

La pieza, que promete convertirse en el abrigo de transición definitivo para los meses fríos, destaca por encapsular la herencia británica más pura a un precio imbatible de 42 euros.

Concebida para funcionar como un comodín todoterreno sobre cualquier conjunto diario, el catálogo oficial de la firma describe esta prenda como una "gabardina larga en un tejido rico en algodón con cinturón, doble botonadura, charreteras y bolsillos".

Su diseño atemporal, caracterizado por una solapa amplia, mangas con trabillas ajustables y una caída recta muy favorecedora, ofrece la versatilidad necesaria para lucirse abierta y fluida o cruzada marcando la cintura.

La presencia de esta gabardina en el vestidor de la actriz forma parte de la sólida alianza estratégica que Paula Echevarría mantiene con la cadena de moda británica, una de las colaboraciones más longevas, rentables y celebradas del sector textil de consumo masivo en España.

Desde el lanzamiento de su primera cápsula conjunta, la intérprete no solo ejerce como imagen visible de la marca, sino que se involucra activamente en la selección, depuración de patrones y definición cromática de cada propuesta.

El resto del look de Paula Echevarría. Redes Sociales

Para la temporada invernal, la colección de Paula Echevarría para Primark pone el acento en la sastrería accesible, el confort térmico y los básicos de lujo silencioso.

La cápsula abraza tonalidades terrosas, neutras y beis, incorporando jerséis de punto grueso, abrigos de corte masculino estructurado, trajes dos piezas de raya diplomática y prendas exteriores como parkas y gabardinas hidrófugas.

Para dar protagonismo a la prenda de abrigo, Paula Echevarría luce, en la parte superior, una favorecedora blusa de manga larga confeccionada en un delicado tejido de microcuadros en tonos tostados y beis.

La prenda cuenta con escote en pico y un patrón ceñido en el torso mediante pliegues fruncidos que desembocan en un bajo péplum.

La parte inferior rinde un claro homenaje a la estética de los años setenta gracias a unos vaqueros de corte campana en tono azul índigo oscuro.

El calzado remata la composición con absoluta coherencia estilística: unos botines de ante aterciopelado en color arena o beis claro terminados en una sutil puntera afilada, que asoman estratégicamente bajo el bajo del pantalón.

Como toque final a este look cosmopolita, Echevarría añade unas gafas de sol oscuras de pasta negra y geometría cuadrada, una discreta gargantilla dorada en el cuello y su ya habitual manicura en tono lechoso natural.