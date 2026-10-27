Sandro tiene el conjunto que ha enamorado a Virginia Troconis: su ideal look de entretiempo

La empresaria venezolana Virginia Troconis (46 años) lleva años consolidándose, por derecho propio y a base de esfuerzo y buen gusto, como una de las figuras más elegantes y seguidas de las redes sociales en España.

Capaz de transitar con naturalidad entre la sobriedad del fondo de armario clásico y las tendencias más actuales de las pasarelas, la esposa de Manuel Díaz 'El Cordobés' (58) ha vuelto a captar la atención de las amantes de la moda en su última publicación de Instagram.

Para esta ocasión, la empresaria ha apostado por un estilismo monocromático de dos piezas que abandera la estética del lujo relajado, firmado íntegramente por la prestigiosa etiqueta parisina Sandro.

El dos piezas seleccionado por Troconis reúne todos los códigos estéticos que definen a la casa fundada por Évelyne Chétrite: feminidad atemporal, patrones limpios y un constante diálogo con la sastrería y los tejidos nobles.

Compuesto por un delicado top de estética lencera y una falda satinada de bajo irregular, la propuesta de la venezolana se posiciona como una alternativa versátil y luminosa al clásico vestido midi para los eventos de noche y las cenas de temporada.

La parte superior del conjunto es una oda a la tendencia lencera que sigue dominando las colecciones de las firmas de lujo accesible.

La pieza principal consiste en un diseño concebido dentro de la línea de básicos refinados de la marca, descrito en el catálogo oficial de la firma como un "top recto satinado Sandro Mujer" caracterizado por lucir "tirantes finos y sin mangas".

El conjunto que luce Virginia Troconis. Redes Sociales

El verdadero diferencial de la prenda radica en el escote y su cuidada confección. Con un precio de venta al público fijado en 195 euros, la prenda incorpora sutiles incrustaciones de encaje floral bordado a tono sobre el pecho.

La silueta recta garantiza una caída ligera que no se ciñe en exceso, permitiendo llevarlo tanto por dentro de la cintura como ligeramente suelto para estilizar la figura femenina.

Para completar el estilismo, Virginia Troconis ha descartado el pantalón de sastre tradicional y se ha decantado por la falda compañera, confeccionada exactamente en el mismo tejido sedoso para lograr el efecto visual de un vestido continuo de una sola pieza.

La falda destaca por un patrón pensado para favorecer el movimiento natural al caminar.

Según detallan las especificaciones técnicas de la firma gala en su plataforma web, se trata de una falda de satén que hace gala de un "corte fluido, largo hasta la rodilla y cierre de cremallera en el lateral".