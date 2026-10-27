Georgina Rodríguez tiene los pantis de Calzedonia que serán tendencia este otoño: encaje floral y tonos marrones

Georgina Rodríguez (32 años) vuelve a demostrar por qué es uno de los rostros más destacados del mundo de la moda.

La modelo se ha convertido de nuevo en la imagen de Calzedonia, esta vez para protagonizar una campaña en la que los pantis son los grandes protagonistas. Una prenda que muchas veces queda en un segundo plano, pero que tiene la capacidad de transformar por completo un estilismo.

La firma italiana apuesta por recuperar el protagonismo de uno de sus productos más reconocibles y lo hace de la mano de Georgina, que luce varios diseños de su colección.

Desde opciones más clásicas hasta propuestas con detalles que marcan la diferencia, la campaña pone de manifiesto que los pantis también pueden convertirse en un complemento clave a la hora de vestir.

Uno de los modelos que destaca es el panti 30 Deniers Soft Comfort en color Mocca Café. Los tonos marrones se han convertido en una de las apuestas de la temporada y este diseño es una alternativa a los tradicionales pantis negros.

Georgina Rodríguez posando con medias de Calzedonia. Cedida a EL ESPAÑOL

Su tonalidad permite combinarlos con vestidos, faldas y diferentes prendas de otoño e invierno, aportando un toque elegante sin necesidad de recurrir a los colores de siempre.

Sin embargo, no es la única propuesta que luce Georgina Rodríguez. La modelo también apuesta por los pantis negros con encaje floral, un diseño que demuestra que esta prenda puede tener mucho más protagonismo del que habitualmente se le concede.

En la campaña, los combina con un top a juego, creando un conjunto que apuesta por la sensualidad y que convierte el encaje en el principal atractivo del look.

A estas dos propuestas se suman los pantis Strong Sculpt de 30 deniers, con efecto reductor y acabado transparente, y un modelo transparente con estampado de rosas.

Georgina Rodríguez posando con medias de Calzedonia. Cedida a EL ESPAÑOL

Dos alternativas que amplían las posibilidades de una colección pensada para quienes buscan incorporar detalles diferentes a sus estilismos.

Con esta campaña, Calzedonia vuelve a contar con Georgina para reivindicar una prenda que forma parte del armario de muchas mujeres.

La iniciativa tendrá presencia en televisión, plataformas digitales, comercio electrónico y tiendas físicas, con diferentes acciones para dar a conocer la colección.

Una vez más, la modelo demuestra que los accesorios y los pequeños detalles pueden marcar la diferencia.

Y esta temporada, los pantis dejan de ser un complemento secundario para convertirse en una de las piezas a tener en cuenta a la hora de crear cualquier look.