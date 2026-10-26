Gemma Pinto tiene la chaqueta de Adidas que confirma el regreso de la moda deportiva y cuesta menos de 80 euros

La moda deportiva lleva varias temporadas demostrando que puede ir mucho más allá del gimnasio. Las prendas técnicas se han convertido en habituales del street style y cada vez es más frecuente incorporarlas a estilismos cotidianos en los que la comodidad no está reñida con las tendencias.

Gemma Pinto (29 años) se suma a esta corriente con una chaqueta de Adidas que recupera la estética clásica de la firma y la adapta a los looks más actuales.

Se trata de la Superstar Midlayer, una chaqueta de entrenamiento en color azul Night Indigo cuyo precio es de 79,95 euros.

El modelo está disponible en Zalando y destaca por su diseño minimalista, una silueta deportiva y una tonalidad oscura que permite combinarla fácilmente con otras prendas del armario.

La chaqueta presenta un cuello alzado que refuerza su carácter deportivo y una cremallera frontal completa de doble dirección, un detalle práctico que permite ajustar la apertura según el estilismo.

Gemma Pinto con una chaqueta de Adidas. Instagram

Los puños acanalados y la cintura elástica contribuyen a definir la silueta, mientras que los bolsillos con cremallera permiten guardar pequeños objetos de forma segura.

Uno de los detalles más funcionales son las aberturas para los pulgares en los puños, pensadas para mantener las mangas en su sitio durante el movimiento.

Además, incorpora la tecnología ClimaCool de Adidas, diseñada para favorecer la evacuación de la humedad y proporcionar una sensación de frescor y comodidad durante la actividad física.

Aunque está concebida para el entrenamiento y el fitness, su diseño también encaja en conjuntos urbanos. La clave está en combinarla con prendas que contrasten con su estética técnica.

Unos vaqueros rectos, unas zapatillas retro y una camiseta básica pueden ser suficientes para conseguir un look informal, mientras que unos pantalones de corte amplio refuerzan su aire contemporáneo.

El azul Night Indigo es otro de sus puntos fuertes. Frente al negro habitual en muchas prendas deportivas, esta tonalidad aporta un matiz diferente sin perder versatilidad.

Chaqueta de entrenamiento - night indigo. Adidas Zalando

Funciona especialmente bien con blancos, grises y tonos denim, aunque también puede combinarse con colores más intensos para crear conjuntos con mayor personalidad.

La apuesta de Gemma Pinto confirma que las chaquetas de entrenamiento han encontrado un lugar propio fuera del ámbito deportivo.

Su comodidad, sus detalles técnicos y su estética reconocible las convierten en una alternativa para quienes buscan prendas prácticas que también encajen en el día a día.

Por 79,95 euros, la Superstar Midlayer de Adidas reúne funcionalidad y estilo en una pieza que permite sumarse a la tendencia athleisure sin renunciar a la comodidad.

Una chaqueta versátil que demuestra que, en ocasiones, las prendas pensadas para entrenar también pueden convertirse en protagonistas del armario cotidiano.