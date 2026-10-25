Ni blazer ni abrigo: Lourdes Montes confirma que la chaqueta corta de cuadros es el nuevo básico del otoño

Lourdes Montes (42 años) ha vuelto a dar una lección de estilo con una fórmula infalible para el día a día: combinar básicos imperecederos con piezas de acento de diseño patrio.

La diseñadora sevillana ha compartido en sus redes su último gran hallazgo de temporada, firmado por la casa sevillana Cherubina, demostrando cómo elevar unos simples vaqueros mediante una prenda exterior con carácter y estructura.

La pieza protagonista es el modelo Balmoral, una chaqueta corta confeccionada en algodón 100% que destaca por su patrón de entramado con textura y un clásico dibujo de cuadros en tonos crudo, verde oscuro y burdeos.

Lourdes Montes, en una imagen de sus redes sociales. @lmontesoficial

Su corte recto de cuello redondo incluye un distintivo pliegue en el hombro que aporta volumen y estructura a la silueta, complementado con bolsillos de abertura oblicua y una botonadura frontal a contraste.

La prenda, rebajada actualmente a un precio de 150 euros, encarna esa estética de inspiración campestre y refinada que tan bien conecta con el armario de la empresaria.

La clave: contraste de volumen

Para integrar esta prenda de marcada inspiración sartorial en una propuesta relajada, Montes apostó por unos pantalones vaqueros de tiro alto en lavados oscuros y de pernera acampanada, equilibrando la rotundidad del corte estructurado de la chaqueta.

Chaqueta modelo Balmoral, de Cherubina. Cherubina

El toque maestro del estilismo reside en el calzado. En lugar de recurrir a las habituales botas de caña alta o mocasines, la diseñadora rebajó la formalidad del conjunto incorporando unas zapatillas deportivas con detalles cromáticos en tonos rosa y pastel. Una elección funcional que transforma un conjunto de sastrería de cuadros en el uniforme idóneo para jornadas urbanas sin perder un ápice de elegancia.

Cómo llevar la chaqueta

Una manera de acertar con una chaqueta como esta es llevarla en clave ejecutiva. Combinada con pantalones de vestir de pernera ancha en tonos crema o beige y salones de tacón sensato resulta ideal un estilismo de oficina impecable.

Chaqueta modelo Balmoral, de Cherubina. Cherubina

Para el fin de semana, es posible combinarla con unos jeans oscuros de corte recto y zapatillas deportivas retro, replicando la fórmula cómoda y sofisticada de Lourdes Montes.

Quien quiera apostar por un toque más sofisticado puede sacarle partido al efecto silueta. Gracias al detalle del hombro marcadamente estructurado y su longitud a la altura de la cadera, la chaqueta de Cherubina resulta una prenda ideal para enmarcar el talle y alargar visualmente las piernas cuando se lleva cerrada sobre pantalones de tiro alto.