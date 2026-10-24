El poder del 'total grey': el conjunto gris plomo de Nuria Roca para ir elegante a la oficina (y la versión accesible en Zara)

Nuria Roca (54 años) ha vuelto a dar una lección de estilo en El Hormiguero con una fórmula tan sencilla como sofisticada: el monocolor en gris sartorial.

La presentadora apostó por un conjunto de dos piezas compuesto por camisa de cuello estructurado y pantalón de pinzas de tiro alto, demostrando que la sastrería en clave sobria es el nuevo uniforme imprescindible de la temporada.

El estilismo original firmado por Blanam destaca por el volumen impecable de sus patrones y la caída del tejido.

Nuria Roca, en sus redes sociales. @nuriarocagranell

Roca completó el conjunto marcando la silueta con un cinturón negro de hebilla dorada y unos salones oscuros de punta afilada, logrando un equilibrio idóneo entre el pragmatismo del estilo working y la elegancia del horario estelar.

El gris, rey de la temporada

Tras varias temporadas dominadas por los tonos crema, el marrón chocolate y la estética quiet luxury más cálida, la gama de grises vuelve a reclamar el podio del armario urbano. Los diseñadores han rescatado el gris plomo, el marengo y el tono ceniza para redefinir el concepto de elegancia contemporánea.

Su éxito reside en una versatilidad superior a la del negro clásico: el gris suaviza las facciones, aporta volumen visual sin recargar y transmite una sofisticación ejecutiva limpia.

Además, es la alternativa perfecta para construir looks monocolor o total looks que funcionan tanto en la oficina como en un evento de tarde o televisión.

Camisa de mujer, de ZARA. ZARA.

Claves para combinar el gris

Un modo de acertar con un total look en gris es apostar por un ajuste y una silueta muy marcada. La clave para que un estilismo totalmente gris no resulte aburrido es estructurar la figura. Tal como propone Nuria Roca, utilizar un cinturón contrastado —preferiblemente negro con hebilla metálica— ayuda a definir la cintura y romper la continuidad visual.

Por otro lado, cabe recordar el juego de texturas. Si buscas combinar prendas separadas, mezcla tejidos de diferente peso: una camisa fluida de viscosa con un pantalón de lana fría, o un jersey de punto grueso sobre una falda satenada.

Otra opción es jugar con accesorios estratégicos. El gris actúa como un lienzo neutro. Admite calzado afilado en piel negra para un toque severo y elegante, pero también accesorios en tonos metalizados (plata u oro) o notas de color en tonos burdeos o verde botella.

Pantalón de tiro alto, de ZW COLLECTION. ZARA.

Alternativa accesible en Zara

El elemento central para construir este estilismo es el pantalón de vestir de tiro alto de la línea ZW Collection de Zara (39,95 euros). Confeccionado en mezcla de viscosa, presenta una pernera recta con caída fluida, cintura con trabillas, bolsillos laterales y de vivo en la espalda, además de un cierre frontal oculto con cremallera y ganchos metálicos.

Combinado con una camisa fluida en el mismo tono plomo, un cinturón fino para entallar la cintura y unos zapatos de tacón afilado, el resultado clona la estética sobria, ejecutiva y elegante que la comunicadora ha puesto de nuevo en tendencia.