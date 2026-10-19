Paula Echevarría tiene el corsé de encaje de Zara de 39,95 euros que transforma cualquier look

Hay prendas que consiguen transformar un estilismo sin necesidad de recurrir a grandes artificios. Los corsés son una de ellas.

Esta temporada, vuelven a ocupar un lugar destacado en las propuestas de moda gracias a su capacidad para realzar la silueta y aportar un punto sofisticado incluso a las combinaciones más sencillas. Paula Echevarría (49 años) se suma a esta tendencia con un diseño de Zara que reúne sensualidad, elegancia y un precio asequible.

La actriz ha apostado por un corsé de encaje negro de ZW Collection, la línea más especial de la firma de Inditex. La prenda tiene un precio de 39,95 euros y destaca por una silueta estructurada que convierte el top en el auténtico protagonista del look.

El diseño presenta un escote palabra de honor con aros, una combinación que realza la zona del pecho y aporta sujeción. Su bajo asimétrico rompe con las líneas más clásicas de este tipo de prendas y añade un detalle diferencial que permite jugar con las proporciones del conjunto.

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Además, incorpora un cierre lateral con cremallera oculta en la costura, que mantiene una estética limpia y discreta.

Confeccionado en una hilatura con viscosa, este corsé apuesta por el negro como único color disponible, una elección que refuerza su versatilidad.

Y es que, aunque tradicionalmente se ha asociado a estilismos de noche, esta prenda también puede incorporarse a conjuntos de día si se combina con piezas más relajadas.

Una de las fórmulas más sencillas para llevarlo consiste en acompañarlo de unos vaqueros de tiro alto y sandalias de tacón, una combinación que equilibra el carácter femenino del corsé con un aire desenfadado.

Corsé encaje negro ZW Collection. Zara

Para una ocasión más formal, también puede funcionar con una falda midi satinada, un pantalón de vestir o una blazer de líneas rectas. El contraste entre la estructura del top y prendas de cortes más fluidos permite conseguir un estilismo sofisticado sin sobrecargarlo.

El regreso de los corsés confirma que las prendas inspiradas en la lencería siguen teniendo un lugar destacado en el armario. Lejos de reservarse únicamente para ocasiones especiales, los diseños actuales permiten adaptarlos a diferentes momentos y estilos.

Quienes quieran hacerse con el modelo de Paula Echevarría deberán darse prisa. El corsé ya no está disponible en la página web de Zara, aunque todavía quedan algunas tallas en tiendas físicas.

Por 39,95 euros, se presenta como una alternativa para incorporar a la colección de básicos una pieza con personalidad, capaz de elevar cualquier combinación.