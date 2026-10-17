Nuria Roca confirma el triunfo del morado: el traje lavanda con el que firma su mejor 'look'

Nuria Roca (54 años) no deja nada al azar cuando se trata de pisar un photocall.

Durante la reciente presentación de una conocida marca de cosmética en Madrid, la colaboradora televisiva y esposa de Juan del Val (56) acudió vestida de la cabeza a los pies respetando con milimétrica precisión el dress code cromático del evento. Un despliegue en gama lavanda y morado que sintonizaba al 100% con el frasco de la novedad de la firma.

La maniobra no puede resultar más oportuna en términos de tendencia. Y es que esta temporada la industria textil reafirma el dominio de los malvas.

Desde que la consultora WGSN catapultó el digital lavender como tono de referencia, la paleta del lila no ha cesado de ganar adeptos hasta derivar en la corriente que la comunicadora sintetiza en un incontestable 'lilac power'.

Nuria Roca, en una imagen de sus redes sociales. @nuriarocagranell

Estructura 'oversize' y blusa 'pussy bow'

El eje del vestidor de la presentadora descansa sobre un traje de chaqueta y pantalón confeccionado en un azul lavanda de alto impacto luminoso, a medio camino entre el lila y el azul lavanda.

La blazer destaca por su patrón cruzado oversize, solapas de pico de generosas dimensiones, botones forrados y hombros caídos que aligeran el empaque de la sastrería. Roca la lució abierta y con las mangas ligeramente arremangadas sobre la muñeca para imprimir dinamismo a la silueta.

El pantalón complementa la propuesta mediante un patrón de tiro alto, pliegues masculinos en el delantero y una pierna ancha de largo fluido que casi roza el suelo, un recurso óptico idóneo para estilizar la figura.

Nuria Roca, en una imagen de sus redes sociales. @nuriarocagranell

Como guiño contemporáneo, la prenda incorpora en el bolsillo un tirador de cremallera rematado con una pequeña anilla metálica en tono plateado.

El verdadero golpe de efecto reside en el contraste de texturas e intensidades. Bajo la solapa del traje, Nuria incorporó una blusa de satén en morado intenso con acabado brillante, cuello elevado y una imponente lazada pussy bow cayendo sobre el pecho.

El juego de tonalidades entre el traje claro y la camisa profunda crea un bloque armónico que resalta sobre su piel bronceada y su melena castaña con destellos dorados.

Acento crema para romper la monocromía

Para evitar la saturación visual, la comunicadora recurrió a un bolso de mano de corte estricto en piel lisa de tono crema.

El diseño, de estructura rígida con asa corta, cierre metálico y bandolera extraíble, aporta una pincelada de luz neutra que suaviza la transición de los tonos pastel sin restar rigor al conjunto. Un ejercicio de estilo perfecto para inaugurar la temporada.