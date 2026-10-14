Victoria Federica tiene las zapatillas de Louis Vuitton que combinan la comodidad con la elegancia de una bailarina

Victoria Federica (26 años) ha vuelto a demostrar que los complementos pueden transformar por completo un estilismo.

La joven, que se ha convertido en uno de los rostros más seguidos por sus elecciones de moda, ha apostado por unas zapatillas de Louis Vuitton que reúnen dos conceptos aparentemente opuestos: la comodidad del calzado deportivo y la delicadeza de las bailarinas.

Se trata del modelo LV Sneakerina, una propuesta de la maison francesa que destaca por su diseño original y por una silueta ligera que se aleja de las deportivas más convencionales.

Su precio es de 890 euros y está disponible en tres colores: verde, amarillo y rojo. Victoria Federica se ha decantado por la primera opción, una tonalidad que aporta un punto de contraste y personalidad a su estilismo.

La hija de la infanta Elena ha combinado las zapatillas con un conjunto de dos piezas en color gris, formado por una blazer y una falda con vuelo.

Una elección que demuestra cómo un accesorio de estética deportiva puede integrarse en una propuesta más sofisticada, rompiendo con la formalidad del conjunto sin restarle protagonismo.

El atractivo de las LV Sneakerina reside precisamente en esa mezcla de estilos. Louis Vuitton propone un calzado que toma elementos de las zapatillas deportivas y los fusiona con la ligereza y la feminidad de las bailarinas.

El resultado es un diseño versátil, pensado para acompañar diferentes tipos de estilismos y adaptarse a distintas ocasiones.

Confeccionadas en piel de cordero, estas zapatillas incorporan ribetes de ante de piel de becerro y una suela de poliuretano muy flexible, que refuerza su carácter ligero.

La firma completa el diseño con detalles reconocibles de la casa, como un logotipo LV de gran tamaño y una trabilla trasera confeccionada en lona Monogram.

Zapatilla deportiva LV Sneakerina. Louis Vuitton

La combinación de materiales y elementos distintivos convierte este modelo en una alternativa para quienes buscan unas deportivas diferentes, capaces de aportar un toque de lujo a los conjuntos cotidianos.

Además, la variedad cromática permite elegir entre una versión más llamativa, como la verde que luce Victoria Federica, o las opciones amarilla y roja, con las que dar todavía más protagonismo al calzado.

Las zapatillas se han consolidado como una pieza habitual más allá de los estilismos informales. Cada vez es más frecuente verlas acompañando faldas, vestidos y conjuntos coordinados, una fórmula que juega con los contrastes y permite crear looks con personalidad.

Victoria Federica se suma a esta tendencia con un modelo que combina diseño, comodidad y el sello inconfundible de Louis Vuitton.