Lourdes Montes tiene el conjunto mostaza que te enamorará este otoño: es de la firma Bimani

Lourdes Montes (42 años) ha vuelto a dictar cátedra de estilo a través de su perfil de Instagram, demostrando que el color no es patrimonio exclusivo de la temporada primaveral. Ya lo advierte a golpe de post: "Look y color que son tan primaverales como de otoño".

En su última publicación, la diseñadora ha impactado a sus seguidoras con una propuesta monocromática en un vibrante tono amarillo mostaza, un matiz cálido y sofisticado que se posiciona como una de las apuestas cromáticas más potentes de la temporada.

El conjunto pertenece a la colección cápsula Éclore, una cuidada línea creada por la propia Lourdes Montes en colaboración con la consolidada firma española Bimani.

Con esta propuesta de dos piezas, la mujer de Francisco Rivera (52) aúna la sastrería clásica con toques de feminidad contemporánea, resultando en una elección impecable tanto para eventos de día como para citas de trabajo que requieran un extra de distinción.

La pieza superior del estilismo la encarna la chaqueta Macarena, un diseño de largo medio valorado en 169 euros.

Confeccionada con una estructura impecable, la prenda destaca por su favorecedor escote en V y unas hombreras ligeramente marcadas que estructuran la silueta sin restarle dinamismo.

El gran elemento diferenciador reside en la cintura, donde incorpora una delicada lazada al tono que permite entallar la pieza a la figura, aportando un aire envolvente y ultra femenino.

Para completar el conjunto, la sevillana ha apostado por el pantalón Emy, disponible por 129 euros. De tiro alto y patronaje de corte ancho y recto, este pantalón alarga visualmente la figura gracias a su caída fluida y limpia.

Sobre Bimani

El conjunto de Lourdes Montes. Redes Sociales

Fundada en 2012 por la joven empresaria Laura Corsini bajo el nombre original de Biombo 13, la marca nació con una filosofía clara y rompedora: ofrecer prendas atemporales, de líneas sencillas y confección 100% made in Spain, diseñadas para simplificar el día a día de la mujer.

Su gran hito diferenciador fue el desarrollo de un tejido propio de alta calidad, caracterizado por su excelente caída, su amplia paleta cromática y, sobre todo, su resistencia a las arrugas y la facilidad de no necesitar plancha ni cuidados complejos de lavandería.

Con el paso de los años y tras una evolución de marca que derivó en la denominación actual de Bimani, la firma ha experimentado un crecimiento vertiginoso pasando de ser un proyecto digital nativo a consolidar una red de tiendas físicas en las principales arterias.

Apoyada en la versatilidad de sus diseños intercambiables y en su compromiso con la producción local, la marca de Laura Corsini se ha establecido como un referente indispensable para invitadas y estilismos de oficina.