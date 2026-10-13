Isabel Jiménez derrocha estilo en Londres: la cazadora 'bomber' y el jersey básico que conquistan el armario de otoño

Las escapadas de fin de semana exigen un vestidor práctico donde la comodidad, la protección frente al clima cambiante y la elegancia sin esfuerzo vayan de la mano.

Con motivo de un viaje privado a Londres en compañía de su grupo de amigas, Isabel Jiménez (44 años) ha vuelto a dar una lección de estilo urbano a través de sus redes sociales.

La presentadora de Informativos Telecinco ha escogido las emblemáticas calles londinenses como el escenario idóneo para lucir un estilismo, firmado íntegramente por Slowlove, la marca de moda sostenible que cofundó junto a Sara Carbonero (42).

El auténtico objeto de deseo del conjunto lucido por Isabel Jiménez es una cazadora estilo 'bomber' con acabado efecto piel, disponible en la web de la firma por 129 euros.

Esta prenda exterior reinventa la silueta aviador tradicional a través de una textura sintética que imita la piel con un acabado mate y suave al tacto.

Su diseño aporta el equilibrio perfecto entre la rebeldía del estilo motero y la versatilidad de una prenda urbana.

Con un corte holgado que facilita llevar jerséis gruesos en el interior, cuellos y puños elásticos acanalados y un cierre frontal despejado, la cazadora se posiciona como el abrigo de entretiempo definitivo para plantar cara a las temperaturas frescas de la ciudad del Támesis.

La cazadora y el jersey de Isabel Jiménez. Redes Sociales

Bajo la contundencia visual de la 'bomber', la periodista ha apostado por la sobriedad atemporal de un jersey de punto liso de la nueva colección de Slowlove, valorado en 49,99 euros.

Tal y como especifica la descripción oficial en la tienda en línea de la marca, se trata de una pieza de "punto liso, tiene cuello de caja y es de corte recto y acabados acanalados".

Esta prenda destaca por la delicadeza de su tejido y la versatilidad de su patronaje.

El cuello redondo de caja y los remates elásticos en puños y bajo proporcionan un ajuste limpio que se adecúa a la perfección tanto a pantalones vaqueros de tiro alto como a faldas fluidas o de efecto cuero.

Su tono neutro y textura gustosa lo convierten en un elemento imprescindible de fondo de armario, ideal para construir estilismos en capas durante los meses de frío.