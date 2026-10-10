Virginia Troconis deslumbra con el vestido bicolor más elegante del otoño

Virginia Troconis (46 años) ha vuelto a convertirse en el mejor escaparate de la moda made in Spain a través de sus perfiles sociales.

En una de sus últimas publicaciones de Instagram, la empresaria y prescriptora de estilo ha desvelado una elección impecable para inaugurar la temporada con elegancia y sencillez.

La venezolana ha apostado por el modelo Nicolle Negro y Crema de la firma española Paris/64, una prenda valorada en 149 euros que aúna minimalismo, movimiento y un sutil aire vintage.

Con su característica naturalidad, Troconis demuestra una vez más cómo las siluetas sobrias enriquecidas con acabados en contraste son la clave para resolver cualquier estilismo de diario o cita informal sin perder un ápice de sofisticación.

La pieza lucida por la mujer de Manuel Díaz 'El Cordobés' (58) destaca por la sutileza de sus líneas y la calidad de su patronaje.

El vestido que luce Virginia Troconis. Redes Sociales

La propia marca define esta creación en su catálogo oficial como un "vestido midi fresco y ligero en color negro. Confeccionado en un tejido con una excelente caída, presenta tirantes y delicados detalles de ribete en contraste que le dan un toque distintivo y único".

El juego cromático entre la base negra y las finas líneas en tono crema que perfilan los contornos y tirantes aporta una estructura visual limpia, inspirada en la estética chic francesa de los años sesenta.

Su largo midi y la fluidez del tejido permiten llevarlo tanto con sandalias de tacón como con un calzado plano tipo bailarina o mocasín, logrando esa estética effortless que tanto caracteriza los looks de Virginia Troconis.

Detrás del vestido elegido por Virginia Troconis se encuentra una de las historias de éxito más interesantes de la moda española reciente.

Fundada en Zaragoza en 2019 por la pareja conformada por María José Satrústegui y José María Lazcano, Paris/64 nació con la firme ambición de rescatar la elegancia atemporal del estilo parisino bajo la máxima excelencia de la fabricación artesanal made in Spain.

La marca arrancó especializándose en marroquinería y calzado de piel confeccionados a mano por artesanos patrios en Ubrique y Elda, para dar rápidamente el salto al diseño textil y al 'prêt-à-porter' con colecciones de producción reducida y ética.

El crecimiento de la firma aragonesa ha sido vertiginoso en apenas unos años, pasando de ser un secreto a voces en el canal digital a abrir boutiques físicas en enclaves estratégicos de Madrid, Barcelona, Zaragoza o Valencia, además de traspasar fronteras internacionales.