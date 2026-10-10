Amelia Bono da con la fórmula perfecta para el otoño: cómo combinar blanco y chocolate con una cazadora de Zara

La transición armónica entre las tonalidades luminosas y la calidez cromática es una de las constantes del cambio de estación.

Tras llevar meses triunfando en todo tipo de looks urbanos y conquistar el street style de las principales capitales de la moda, el tándem formado por el blanco y el marrón chocolate consolida su reinado como la combinación cromática imprescindible de la temporada. Una fórmula sofisticada, neutra y enormemente versátil que seguirá siendo tendencia durante los meses más fríos.

Fiel reflejo de esta corriente es Amelia Bono (45 años), quien ha vuelto a dar una lección de estilo urbano al apostar por esta pareja ganadora para su día a día. La empresaria e influencer ha construido un estilismo impecable combinando un top en color marrón chocolate de Zara con un pantalón de pata ancha en color blanco.

En lo que respecta al top que luce Amelia Bono en sus redes sociales, este es, claramente, un diseño de verano. En el catálogo actual de la firma existen distintos modelos similares por precios propios de las prendas básicas de la marca.

Para adaptar esta estética ligera a las exigencias térmicas del otoño, la clave del acierto reside en la capa exterior: una chaqueta de piel en color marrón, también firmada por el buque insignia de Inditex.

Dos tops de temporada, de Zara. ZARA.

Incorporar una prenda de abrigo en textura de piel —o efecto piel— añade el peso visual y la calidez técnica necesarios para convertir un atuendo liviano de entretiempo en un outfit sofisticado para los meses de frío.

Más allá del impacto visual, recurrir a las chaquetas de piel o efecto piel durante el entretiempo se ha convertido en el truco estilístico preferido de las que más saben de moda para alargar la vida útil del armario.

Superponer una prenda exterior estructurada y abrigada sobre piezas típicamente estivales —como tops de tirantes, camisetas ligeras o pantalones vaqueros en tonos claros— permite exprimir al máximo la ropa de verano durante unas semanas más, retrasando de forma inteligente el cambio definitivo al armario de invierno antes de la llegada del frío severo.

Consciente del éxito de esta combinación, la nueva colección de Zara incorpora multitud de opciones similares para replicar la fórmula.

Cazadora efecto piel cinturón, de ZARA. ZARA.

Entre las novedades de esta temporada destaca la cazadora efecto piel con cinturón, un diseño de cuello subido con trabilla, manga larga acabada en puño y bolsillos de vivo en los laterales.

La prenda, con un precio de 49,95 euros, cuenta con un cinturón en el mismo tejido que estiliza la silueta, forro interior combinado a tono y cierre frontal con botones a presión ocultos. Se trata de una pieza muy similar a la que tiene Amelia Bono, cuyo diseño es clave para sumarse a la tendencia cromática más elegante del otoño.