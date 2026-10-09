Rocío Osorno tiene la blazer de lana de H&M que eleva los looks de diario

Hay prendas que consiguen elevar cualquier look sin necesidad de hacerlo demasiado formal.

La blazer es, sin duda, una de ellas. Un básico de fondo de armario que temporada tras temporada se reinventa en diferentes cortes, tejidos y colores y que funciona tanto para acudir a la oficina como para construir estilismos mucho más relajados.

Rocío Osorno (40 años) lo demuestra con una de sus últimas elecciones: una blazer de lana de H&M que ha incorporado a uno de sus looks de diario.

La influencer ha escogido una americana corta y entallada confeccionada en pura lana, un diseño de 199 euros que está disponible tanto en la página web de la firma como en sus tiendas.

Rocío Osorno con blazer de H&M. Instagram

Una pieza de estética clásica que, gracias a su silueta cropped, adquiere un aire mucho más actual y permite jugar con las proporciones del conjunto.

Rocío Osorno ha decidido llevarla de una manera especialmente sencilla: con unos vaqueros y una camiseta básica en color marrón chocolate de su propia firma.

El resultado es un estilismo relajado, pensado para el día a día, pero con ese punto sofisticado que aporta siempre una buena pieza de sastrería.

El diseño de H&M cuenta con solapas con muesca y un bolsillo de ojal en el pecho, dos detalles clásicos que mantienen la esencia de una americana tradicional.

Está, además, completamente forrado, un acabado que contribuye a darle una estructura más cuidada y a mejorar su caída.

La blazer que transforma los básicos

Uno de los grandes atractivos de esta propuesta está precisamente en la manera en la que Rocío Osorno la combina.

En lugar de recurrir a pantalones de vestir o prendas especialmente sofisticadas, apuesta por dos básicos que probablemente ya forman parte de cualquier armario: unos vaqueros y una camiseta.

El resultado demuestra que una blazer no tiene por qué convertir automáticamente un look en algo demasiado formal.

Blazer de lana cropped. H&M

Al contrario, puede ser el elemento encargado de aportar equilibrio y estructura a prendas más informales. El toque cropped de esta propuesta ayuda además a actualizar una silueta clásica y a conseguir unas proporciones diferentes.

La camiseta marrón chocolate refuerza esa estética relajada y aporta una de las tonalidades que más protagonismo adquieren durante los meses de otoño.

Combinada con denim, consigue un estilismo sencillo que puede funcionar para prácticamente cualquier plan cotidiano.

La blazer también permite multiplicar sus posibilidades. Puede llevarse con una falda midi, sobre un vestido o con pantalones de sastrería para conseguir un resultado más sofisticado. Incluso con unas zapatillas adquiere un aire más casual, mientras que unos mocasines o botines pueden elevar todavía más el conjunto.

Por 199 euros, la propuesta de H&M se presenta como una pieza pensada para acompañar numerosos estilismos durante la temporada.

Y Rocío Osorno demuestra que, a veces, la mejor manera de sacar partido a una blazer es precisamente combinarla con los básicos de siempre.