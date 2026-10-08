De Zendaya a Nicole Kidman: el secador que triunfa entre las 'celebs' y promete secar el pelo rápido y con volumen

Secarse el pelo rápido, conseguir volumen en la raíz y evitar que el calor termine pasando factura a la melena parecen, en ocasiones, objetivos difíciles de conseguir al mismo tiempo.

Especialmente cuando el reloj juega en contra y lo que iba a ser un secado de apenas unos minutos acaba convirtiéndose en todo un ritual de cepillo, aire caliente y mechones que nunca terminan de estar completamente secos.

En ese equilibrio entre rapidez, volumen y cuidado capilar se mueve ghd Speed, el último secador profesional de alto rendimiento de ghd.

La firma, que lleva 25 años investigando en sus laboratorios para desarrollar herramientas destinadas al cuidado del cabello, ha encontrado en este modelo una de sus grandes apuestas.

Y no solo en los tocadores de quienes buscan un acabado profesional en casa. El secador ya ha llegado también a los equipos de peluquería que trabajan detrás de algunas de las grandes estrellas de Hollywood.

Nicole Kidman en una imagen de rede sociales. GHD North America

Zendaya y Nicole Kidman son dos de las actrices que han confiado recientemente en ghd Speed para crear looks completamente diferentes, demostrando las posibilidades de una misma herramienta.

De Zendaya a Nicole Kidman: dos melenas, un mismo secador

Si existe un lugar en el que un secador tiene que demostrar de lo que es capaz, ese es el backstage de una alfombra roja.

Antes de que una actriz aparezca ante los fotógrafos, detrás de cada melena perfectamente estudiada hay horas de trabajo y herramientas concretas para conseguir el volumen, la textura y el movimiento buscados.

En el caso de Zendaya, ghd Speed fue el punto de partida para uno de sus últimos looks. Con motivo de los Emmy 2026, el estilista Coree Moreno recurrió al secador para preparar la silueta del corte pixie antes de comenzar a trabajar la textura y la dirección de los mechones.

Una vez realizado el secado, el experto utilizó ghd Sculpt para levantar y redirigir diferentes secciones desde la raíz.

La clave estuvo en alternar la dirección de las curvas para evitar que el cabello quedara excesivamente plano. Después, trabajó con las yemas de los dedos la zona de la coronilla y el flequillo para conseguir una textura menos rígida y más natural.

El resultado fue un pixie con movimiento y volumen, con ese acabado aparentemente desenfadado que, sin embargo, requiere precisión y técnica para conseguir que cada mechón quede exactamente en su sitio.

Pero el secador también ha demostrado que puede funcionar en una melena completamente distinta.

En la premiere de Practical Magic 2, Nicole Kidman lució una melena larga, brillante y con ondas amplias, acompañada de una marcada raya lateral.

Para conseguir el cuerpo desde la raíz, su estilista comenzó trabajando el cabello con ghd Speed y un cepillo redondo, preparando así la base sobre la que después se construiría el resto del peinado.

Zendaya en una imagen de redes sociales. GHD North America

El siguiente paso fue utilizar la ghd Chronos Curve Grand, con la que creó los rizos a partir de secciones de tamaño medio.

La dirección de cada mechón se mantuvo durante el proceso y se dejó enfriar el cabello antes de soltarlo, una técnica que ayuda a conservar la forma.

Por último, los rizos se abrieron ligeramente con los dedos para aportar movimiento sin perder definición.

El resultado fue una de esas melenas que parecen sencillas y naturales a primera vista, pero que esconden varios pasos y herramientas profesionales detrás.

Dos estilos muy diferentes que tienen un mismo punto de partida: un buen secado como base para construir después el peinado.

El objetivo: reducir el tiempo frente al secador

Más allá de los backstages de Hollywood, precisamente ahí está una de las claves de este tipo de herramientas: conseguir que el secado deje de ser el paso más largo de la rutina capilar.

Porque el resultado de un peinado no depende únicamente de las herramientas utilizadas en el último paso. La forma en la que se prepara el cabello desde el principio puede marcar la diferencia a la hora de conseguir volumen, movimiento o una determinada textura.

Con ghd Speed, la firma busca precisamente combinar rapidez, potencia y tecnología iónica en un secador pensado para obtener un acabado profesional.

Una herramienta que, a juzgar por los últimos trabajos de los estilistas de Zendaya y Nicole Kidman, ya ha encontrado su sitio entre los equipos que se encargan de convertir una melena en parte esencial de un look de alfombra roja.

Porque detrás de un pixie aparentemente improvisado o de unas ondas que parecen hechas sin esfuerzo suele haber mucho más trabajo del que se aprecia a simple vista. Y, en Hollywood, el primer paso para conseguirlo sigue estando en algo tan sencillo como un buen secado.