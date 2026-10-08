Mónica Cruz tiene el dos piezas marrón que te convertirá en la invitada más elegante del otoño

Los vestidos de invitada ya no son la única opción para acertar en una ocasión especial. Esta temporada, los conjuntos de dos piezas se consolidan como una de las alternativas más sofisticadas para quienes buscan un estilismo diferente, versátil y con personalidad.

Mónica Cruz (50 años) acaba de demostrarlo con un look que reúne varias de las tendencias de la temporada: el marrón, la sastrería y una silueta que combina estructura y movimiento.

La actriz y colaboradora de televisión acudió anoche a la Gala Celebrity Pets Madrid con un conjunto formado por el top Nariah Vichy Marrón y el pantalón Triana Vichy Marrón.

El top cuesta 99,99 euros, y el pantalón tiene un precio de 89,99 euros. Una propuesta de Miphai en pata de gallo que actualiza el clásico dos piezas desde una perspectiva femenina y contemporánea.

El top apuesta por un escote strapless estructurado y una silueta definida mediante diferentes paneles que enmarcan la cintura y la cadera.

El pantalón, de tiro alto y pernera palazzo, aporta movimiento y equilibrio al conjunto, creando una silueta estilizada y elegante.

El conjunto a Mónica Cruz. Gtres

El resultado es un look que demuestra cómo el dos piezas puede convertirse en una alternativa tan sofisticada como un vestido de fiesta, especialmente cuando se apuesta por una combinación de prendas que funcionan juntas, y también pueden tener una segunda vida por separado.

El otro gran protagonista del estilismo es el marrón, una de las tonalidades que esta temporada gana terreno en los armarios de invitada como alternativa a los colores más habituales.

Profundo, cálido y fácil de combinar, el tono encuentra en la pata de gallo una forma especialmente sofisticada de incorporarse a los estilismos de otoño.

Mónica Cruz demuestra así que no hace falta recurrir siempre al vestido para construir un estilismo de invitada especial.

Un buen corte, un tejido con personalidad y una combinación bien equilibrada pueden ser suficientes para conseguir un look elegante, actual y con muchas posibilidades más allá de una única celebración.

Una apuesta que confirma, además, el regreso de los conjuntos coordinados como una de las fórmulas más interesantes para quienes buscan invertir en piezas especiales sin renunciar a la versatilidad.

El conjunto de Miphai. Redes Sociales

Sobre Miphai

Nacida en 2019 y fundada por Miro Taboada y Alicia Dávila, la firma malagueña está especializada en vestidos de novia e invitada y ofrece diseños diferentes que encajan con las invitadas más modernas, sea cual sea su estilo, y siempre fiel a las tendencias de cada temporada.