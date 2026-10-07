Rocío Martín Berrocal tiene las gafas de sol de Mó que elevan cualquier look por 49 euros

Hay accesorios capaces de transformar por completo un estilismo sin necesidad de añadir demasiados elementos. Las gafas de sol son, sin duda, uno de ellos.

Rocío Martín Berrocal (44 años) lo demuestra con uno de esos diseños que consiguen convertirse en protagonistas del look gracias a una silueta marcada y a un precio que las hace mucho más accesibles de lo que podría parecer.

Se trata de las Albur Sun de Mó, un modelo unisex perteneciente a la colección DOMA de la firma, una línea inspirada en la elegancia, la fuerza y el carácter del mundo ecuestre.

Su precio es de 49 euros, convirtiéndose así en una alternativa interesante para quienes buscan renovar sus accesorios sin realizar una gran inversión.

Rocío Martin Berrocal con gafas de Mó. Instagram

La primera característica que llama la atención de estas gafas es su diseño oversized, una de las tendencias que continúa presente entre las expertas en moda.

La montura de inspiración retro aporta ese punto sofisticado que hace que el accesorio funcione tanto con estilismos más relajados como con propuestas algo más cuidadas.

A ello se suma uno de sus elementos más reconocibles: el doble puente. Un detalle que refuerza el carácter de la montura y que, al mismo tiempo, conecta la estética vintage con las tendencias actuales.

El resultado es un diseño con personalidad, pero suficientemente atemporal como para seguir llevándolo temporada tras temporada.

Fabricadas en acetato, las Albur Sun también incorporan lentes polarizadas, pensadas para ofrecer una visión más nítida y aportar un mayor confort visual.

ALBUR SUN mó.

Una característica especialmente interesante en unas gafas destinadas a acompañar los looks durante los meses de mayor exposición al sol.

El regreso de las monturas retro demuestra que determinados accesorios nunca terminan de pasar de moda. Frente a diseños extremadamente minimalistas, las gafas oversized aportan fuerza al rostro y permiten convertir un complemento funcional en el auténtico objeto de deseo del estilismo.

Con las Albur Sun, Rocío Martín Berrocal se suma así a una tendencia que apuesta por accesorios con carácter.

Un diseño de Mó por 49 euros que demuestra que no hace falta recurrir a firmas de lujo para encontrar unas gafas capaces de elevar incluso el look más sencillo.