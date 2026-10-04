Violeta Mangriñán tiene la camisa romántica de Zara que transforma cualquier look

Hay prendas que consiguen transformar un look gracias a pequeños detalles. Una manga especial, un acabado de encaje o unos volantes pueden ser suficientes para convertir una camisa aparentemente clásica en una pieza mucho más especial.

Violeta Mangriñán (32 años) lo demuestra con una de sus últimas elecciones: una camisa romántica de Zara que combina con unos pantalones de estampado floral que le sientan especialmente bien.

La influencer ha escogido una pieza de 49,95 euros que reúne varios de los elementos que definen la estética romántica.

Confeccionada en una hilatura con mezcla de algodón, la camisa apuesta por una silueta femenina y cuidada en la que los detalles adquieren todo el protagonismo.

Uno de ellos se encuentra en el cuello, que presenta un diseño subido y aporta una imagen más sofisticada. La prenda cuenta además con manga larga y, sobre todo, con una combinación de aplicaciones de encaje y volantes a tono que recorren diferentes zonas del diseño.

Violeta Mangriñán con una blusa de Zara. Instagram

Un acabado que aporta textura y movimiento y que consigue que la camisa destaque incluso cuando se combina con prendas estampadas.

Otro detalle que marca la diferencia es su bajo asimétrico, que rompe con la estructura más convencional de las camisas y aporta dinamismo a la silueta.

El cierre frontal mediante botones completa una pieza que mantiene la esencia de una camisa clásica, pero reinterpretada desde un punto de vista mucho más romántico.

El estampado floral como contrapunto

Violeta Mangriñán ha decidido combinar la camisa con unos pantalones florales que se ajustan especialmente bien a su figura.

El resultado es un estilismo de inspiración femenina en el que los volantes y el encaje de la parte superior encuentran en el estampado de la parte inferior el contrapunto perfecto.

Camisa romántica volantes. Zara

La combinación demuestra que los estampados florales no tienen por qué limitarse a los meses de primavera y verano.

Dependiendo de los colores y de las prendas con las que se acompañen, pueden formar parte también de los estilismos de entretiempo, especialmente cuando se mezclan con tejidos y siluetas más estructuradas.

La camisa, además, tiene muchas posibilidades más allá del look elegido por Violeta. Puede combinarse con unos vaqueros rectos para conseguir un resultado más casual, con un pantalón de sastrería para darle un aire sofisticado o incluso con una falda midi si se quiere potenciar todavía más su lado romántico.

Por 49,95 euros, la propuesta de Zara se convierte así en una alternativa para quienes buscan renovar el clásico fondo de armario con una pieza que tenga algo diferente.

Violeta Mangriñán demuestra que los volantes y el encaje siguen teniendo cabida en los looks actuales y que, combinados con las prendas adecuadas, pueden dar lugar a estilismos tan femeninos como favorecedores.