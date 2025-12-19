Una joya con significado para regalar (o regalarse) en Navidad: la nueva medalla de Ana Iglesias que sigue todas las tendencias

Dosprimeras, la firma de joyas y complementos fundada por Ana Iglesias (29 años), ha lanzado su segunda medalla de la Virgen, tras el éxito que tuvo su primera medalla, de la Virgen de La Fuensanta, que vio la luz el pasado verano y se convirtió en un best seller de la marca.

Ahora, Ana Iglesias y la diseñadora de la firma, Lucía Aquino, han decidido apostar por una segunda medalla como la joya perfecta para esta Navidad.

"Nuestras medallas son diseñadas de manera que se puedan lucir como un complemento más de moda para seguir las tendencias actuales. Son perfectas para lucir en estas fechas o para hacer un regalo especial y emotivo", explica la diseñadora.

Detalles de la nueva medalla de Dosprimeras. Instagram

En esta nueva joya está representada la Virgen de la Alegría, muy conocida entre los jóvenes. Al igual que en todas las piezas de la firma, la medalla cuenta con efecto martelé, que aporta un estilo chunky y artesanal muy característico de Dosprimeras.

Respecto al diseño, la marca ha mantenido los cristales checos en color marrón cobrizo, siguiendo así el tono tendencia -marrón chocolate- de la temporada otoño-invierno 2025. La imagen de la Virgen se ha tallado en bajo relieve para aportar un toque diferente y abstracto a la medalla.

La nueva medalla de Dosprimeras. Cedida a EL ESPAÑOL

La pieza ha sido confeccionada en latón chapado en oro de 18 quilates y cuenta con un acabado final de 24 quilates que le aporta un brillo cálido y sofisticado.

Tanto esta pieza como la medalla de la Virgen de la Fuensanta, best seller de su colección con la influencer Fuen Albaladejo son joyas versátiles que pueden combinarse con el resto de diseños de la marca. Además, son un must para lucir tanto en el día a día como en ocasiones especiales.

En el caso de la nueva joya, cuenta con un doble mosquetón que permite ajustarla en diferentes alturas, según el outfit. Otro detalle que aporta versatilidad y permite jugar con mayor facilidad con el efecto layering, que consiste en la superposición de piezas y se ha convertido un distintivo de la firma.

"Nuestras medallas me recuerdan al mundo de la moda y me invitan a combinarlas con múltiples collares, consiguiendo un efecto layering increíble. El tamaño XL de la cadena y la medalla como el efecto martelé son la clave para conseguir esa diferenciación", apunta Ana Iglesias sobre esta pieza, que se concibe como un regalo perfecto de cara a la Navidad.

Ya está disponible en la página web de la firma por un precio de 95 euros.