El conjunto verde de Cristina Pedroche que arrasa en la página web de Capriche: tejido de terciopelo y largo asimétrico

Cristina Pedroche, en una fotografía tomada en Madrid en noviembre de 2025. Gtres

Cristina Pedroche (37 años) se encuentra a escasas semanas de una de las semanas más importantes de su vida. El próximo 31 de diciembre, la comunicadora estará al frente de las Campanadas de Atresmedia un año más.

De momento, la madrileña ha de seguir con su día a día. Una rutina marcada por el cuidado de sus dos hijos y su agenda profesional.

En la noche de este pasado miércoles, 17 de diciembre, Pedroche se ha sentado en El Hormiguero junto a Pablo Motos (60). Horas antes, ha sacado a la luz un post en su perfil de Instagram disfrutando de un agradable paseo.

"Estoy muy ilusionada este año con lo que tenemos preparado. Creo que se cierra un ciclo y es la mejor forma para hacerlo", ha escrito Cristina en su publicación. Unas palabras que ha acompañado de un carrusel de fotografías que desvela los detalles de su estilismo.

La periodista ha confiado en la firma Capriche para lucir un conjunto de color verde.

La parte superior es un top palabra de honor, con largo asimétrico y manga larga. Incluye tirantes del mismo tejido para poder añadir con unas trabillas.

La parte del pecho, cabe recalcar, lleva detalle del logo de la marca bordado y hace como una vuelta de la tela que cae sobre el pecho.

Conjunto verde de Capriche.

El pantalón, por otro lado, es entallado y el camal es de campana. Lleva goma en la cinturilla. Además, incluye un cinturón del mismo tejido del conjunto para entallar en la cintura.

El conjunto que ha lucido Pedroche en una de sus últimas publicaciones de Instagram arrasa en la página web de Capriche. Al cierre de este artículo, apenas hay existencias del producto.

El modelo, eso sí, tiene tiene un precio de 149,90 euros. Aunque no es asunto baladí mencionar que las rebajas están a la vuelta de la esquina y el dos piezas promete ver su precio disminuido próximamente.

Pedroche ha puesto el broche de oro a su look con el calzado que ha utilizado. Así, ha combinado el conjunto de Capriche con unos tacones negros de plataforma.

Sobre la firma

Capriche es una marca española de moda femenina, conocida fuertemente por su estilo versátil, atrevido y chic.

Busca, entre otros aspectos, empoderar a la mujer a través de diseños que realzan su figura y premian la comodidad.

Su misión, tal y como recogen en su propio sitio web, es ser un "gran armario" donde encontrar ropa según la ocasión y el estado de ánimo.